Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 26 Temmuz Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kahraman Babam



KANAL D YAYIN AKIŞI

14:00 Yalan Dünya

16:15 Camdaki Kız

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşkın Tarifi

23:45 Baht Oyunu

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:30 Aramızda Kalsın

16:45 Star Market

18:45 Star Haber

20:00 Kocan Kadar Konuş

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:45 Aşk Mantık İntikam

16:30 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Fox Ana Haber

20:00 İki Gönül Bir Oluversin Gari

23:15 İki Gönül Bir Oluversin Gari

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Kardeşim Benim

16:25 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:01 Kalp Yarası

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:55 Masumlar Apartmanı

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Mahrem

23:15 Seksenler

TV8 YAYIN AKIŞI

15:00 Paylaş Benimle

17:15 MasterChef Junior

20:00 MasterChef Türkiye