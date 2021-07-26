Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 26 Temmuz Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kahraman Babam
KANAL D YAYIN AKIŞI
14:00 Yalan Dünya
16:15 Camdaki Kız
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşkın Tarifi
23:45 Baht Oyunu
STAR TV YAYIN AKIŞI
13:30 Aramızda Kalsın
16:45 Star Market
18:45 Star Haber
20:00 Kocan Kadar Konuş
FOX TV YAYIN AKIŞI
13:45 Aşk Mantık İntikam
16:30 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Fox Ana Haber
20:00 İki Gönül Bir Oluversin Gari
23:15 İki Gönül Bir Oluversin Gari
ATV YAYIN AKIŞI
14:00 Kardeşim Benim
16:25 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:01 Kalp Yarası
TRT 1 YAYIN AKIŞI
15:55 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Mahrem
23:15 Seksenler
TV8 YAYIN AKIŞI
15:00 Paylaş Benimle
17:15 MasterChef Junior
20:00 MasterChef Türkiye
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