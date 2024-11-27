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        Haberler Bilgi Magazin Tv yayın akışı 27 Kasım 2024: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Tv yayın akışı 27 Kasım 2024: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Televizyonda yayınlanacak olan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer aldı. Kanal D, Show TV, Star TV, ATV gibi kanallarda hangi programların hangi saatlerde yayınlanacağını öğrenmek isteyenler bugün tv'de neler var sorusuna yanıt arıyor. İşte 27 Kasım 2024 kanalların tv yayın akışı listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 17:04 Güncelleme: 27.11.2024 - 17:04
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        Tv yayın akışı 27 Kasım 2024
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        Çarşamba akşamını televizyon izleyerek geçirmek isteyenler için tv yayın akışında yer alan yapımlar belli oldu. Günün yorgunluğunu atmak için televizyon karşısına geçen izleyiciler, akşam kuşağında hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağını araştırmaya başladı. İşte 27 Kasım Star TV, Kanal D, ATV, Show TV yayın akışı listesi

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        08:00 Bu Sabah

        10:00 Sandık Kokusu

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Sandık Kokusu

        00:15 Bahar

        03:00 Siyah Kalp

        KANAL D

        11:15 Annem Ankara

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Arka Sokaklar

        17:15 Bizi Birleştiren Hayat

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Annem Ankara

        22:30 Annem Ankara

        01:00 Annem Ankara

        ATV YAYIN AKIŞI

        13:00 ATV Gün Ortası

        14:00 Sen Anlat Karadeniz

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        16:00 Esra Erol'da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Kuruluş Osman

        00:20 Bir Gece Masalı

        03:00 Aldatmak

        05:50 Hercai

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Sahipsizler

        00:30 Erkenci Kuş

        03:00 Baba Ocağı

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