Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 27 Ocak Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12.30 Adını Feriha Koydum 'Dizi' (Tekrar)

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Düğüm Salonu 'Türk Filmi'

22.15 Sen Kiminle Dans Ediyorsun 'Türk Filmi'

00.30 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Düğüm Salonu 'Türk Filmi' (Tekrar)

05.00 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)

14.00 Temizlik Benim İşim

16.15 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Yaparsın Aşkım

00.15 Hepsi Benim

01.45 Zuhal Topal'la Sofrada (Tekrar)

03.45 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)

06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz 'Dizi' (Tekrar)

18.30 Star Haber

20.00 Sol Yanım 'Dizi'

00.30 'Dizi' (Tekrar)

03.30 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah (Tekrar)

05.30 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta

15.45 Arka Sokaklar 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Kanal D Haber

20.00 Sadakatsiz 'Dizi'

23.45 Göz 'Yabancı Film' (Tekrar)

01.45 Göz 'Yabancı Film' (Tekrar)

03.15 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

05.00 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma 'Dizi'

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kuruluş Osman 'Dizi'

00.20 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.55 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)

17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Benim Adım Melek 'Dizi'

00.15 Dilsiz 'Türk Filmi'

02.00 52 Hafta

02.25 Türkan Hanım'ın Konağı 'Dizi' (Tekrar)

03.40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

08.30 Oynat Bakalım

09.45 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

09.45 Doğduğun Ev Kaderindir

12.30 Süper 1 Takım

12.45 Survivor Panorama

14.45 Süper 1 Takım

15.00 Doya Doya Moda

20.00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

20.00 Doğduğun Ev Kaderindir