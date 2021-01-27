Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 27 Ocak Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
12.30 Adını Feriha Koydum 'Dizi' (Tekrar)
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Düğüm Salonu 'Türk Filmi'
22.15 Sen Kiminle Dans Ediyorsun 'Türk Filmi'
00.30 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Düğüm Salonu 'Türk Filmi' (Tekrar)
05.00 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)
14.00 Temizlik Benim İşim
16.15 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Yaparsın Aşkım
00.15 Hepsi Benim
01.45 Zuhal Topal'la Sofrada (Tekrar)
03.45 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)
06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz 'Dizi' (Tekrar)
18.30 Star Haber
20.00 Sol Yanım 'Dizi'
00.30 'Dizi' (Tekrar)
03.30 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah (Tekrar)
05.30 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Gelinim Mutfakta
15.45 Arka Sokaklar 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Sadakatsiz 'Dizi'
23.45 Göz 'Yabancı Film' (Tekrar)
01.45 Göz 'Yabancı Film' (Tekrar)
03.15 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
05.00 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma 'Dizi'
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kuruluş Osman 'Dizi'
00.20 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13.30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15.55 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)
17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Benim Adım Melek 'Dizi'
00.15 Dilsiz 'Türk Filmi'
02.00 52 Hafta
02.25 Türkan Hanım'ın Konağı 'Dizi' (Tekrar)
03.40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
08.30 Oynat Bakalım
09.45 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
09.45 Doğduğun Ev Kaderindir
12.30 Süper 1 Takım
12.45 Survivor Panorama
14.45 Süper 1 Takım
15.00 Doya Doya Moda
20.00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
20.00 Doğduğun Ev Kaderindir
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