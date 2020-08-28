Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları dizi, yarışma programları ve filmler izleyici ile buluşuyor. Peki bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 28 Ağustos Cuma yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)
00.15 Asuman'la Sevgili Dünürüm (tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Bay Yanlış (yeni bölüm)
00.15 Şevkat Yerimdar (tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Kanlı Nigar (yerli film)
21.45 Menajerimi Ara (tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Kaptan Amerika: Kış Askeri (yabancı film)
22.30 Rocky 4 (yabancı film)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
20.00 Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı (yabancı film)
21.45 Ajan Salt (yabancı film)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Hıçkırık (yabancı film)
22.30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
TV8 YAYIN AKIŞI
16.00 Apartmanlar Yarışıyor (yeni bölüm)
20.00 MasterChef Türkiye (yeni bölüm)
00.15 Apartmanlar Yarışıyor (tekrar)
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