Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları dizi, yarışma programları ve filmler izleyici ile buluşuyor. Peki bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 28 Ağustos Cuma yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)

00.15 Asuman'la Sevgili Dünürüm (tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Bay Yanlış (yeni bölüm)

00.15 Şevkat Yerimdar (tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Kanlı Nigar (yerli film)

21.45 Menajerimi Ara (tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Kaptan Amerika: Kış Askeri (yabancı film)

22.30 Rocky 4 (yabancı film)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı (yabancı film)

21.45 Ajan Salt (yabancı film)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 Hıçkırık (yabancı film)

22.30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

TV8 YAYIN AKIŞI

16.00 Apartmanlar Yarışıyor (yeni bölüm)

20.00 MasterChef Türkiye (yeni bölüm)

00.15 Apartmanlar Yarışıyor (tekrar)