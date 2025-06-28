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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 28 HAZİRAN 2025: Bugün televizyonda neler var? Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı listesi

        Bugün televizyonda neler var? 28 Haziran Cumartesi Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı

        Kanallarda neler olduğunu merak eden izleyiciler, ''Bugün TV'de neler var?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. 28 Haziran Cumartesi Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı listesi mercek altına alındı. Yaz sezonuna girilmesiyle birlikte diziler sezon finali yaptı. Onların yerine birbirinden farklı formatta yarışmalar, programlar, maçlar, yerli ve yabancı filmler yayınlanıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 28 Haziran 2025 Cumartesi TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2025 - 12:15 Güncelleme: 28.06.2025 - 12:16
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        1

        Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında her gün farklı dizi, film, yarışma ve program yayınlanıyor. Ekrana gelecek olan yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla belli oluyor. Bugünü evde televizyon izleyerek geçirecek olan seyirciler, 28 Haziran 2025 TV yayın akışı listesini kontrol ediyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi yapımlar yayınlanacak? İşte 28 Haziran Cumartesi Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı listesi…

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        08:00 Çiçek Abbas

        10:00 Cumartesi Sürprizi

        13:00 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?

        15:00 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 İnatçı

        01:45 Kayıp İnci

        04:00 Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:48 İstiklal Marşı

        05:50 Hayallerinin Peşinde

        06:35 Yedi Numara

        08:20 Beni Böyle Sev

        10:45 Türk Sineması "Afacanlar Kampta"

        12:40 Yeşil Deniz

        14:45 Mehmed: Fetihler Sultanı

        18:00 Ana Haber

        19:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Son 16 Karşılaşması "Palmeiras-Botafogo"

        21:00 Yabancı Sinema "Özel Ekip 2"

        23:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Son 16 Karşılaşması "Benfica-Chelsea"

        01:15 Tutunamayanlar

        02:50 Mehmed: Fetihler Sultanı

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İki Aile

        09:00 Hanım Köylü

        11:00 Ateşböceği

        13:30 Kiralık Aşk

        16:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Canım Kardeşim

        22:00 Suikastçı

        00:00 Suikastçı

        02:00 Kaderimin Oyunu

        04:00 Türk Müziği

        05:00 Erkenci Kuş

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Cumartesi

        13:00 Arda'nın Mutfağı

        14:00 Mahrumlar

        16:30 Kuralsız Sokaklar

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Kuzey'in Oğlu Volkan Konak

        23:30 Çember: Karanlığın Gözleri

        01:30 Yargı

        03:45 Müzik Arası

        04:45 Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 atv'de Hafta Sonu

        10:00 Aile Saadeti

        12:50 Aile Saadeti

        15:30 Oflu Hoca Trakyada / Yerli Sinema

        17:00 Güven Bana

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Aile Saadeti

        22:50 Canavar / Yabancı Sinema

        00:40 Canavar / Yabancı Sinema

        02:30 Aldatmak

        05:00 Bir Küçük Gün Işığı

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

        10:00 Kirli Sepeti

        12:45 Yasak Elma

        16:00 Çift Kişilik Oda

        19:00 Now Ana Haber

        20:00 Ölümüne Aşk

        22:15 Sadece Bir Gece

        00:30 Aşk Mantık İntikam

        02:45 Adım Farah

        04:15 Kefaret

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:30 Tuzak

        07:45 Süper 1 Takım

        08:00 Oynat Bakalım

        08:45 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

        10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

        20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

        00:15 Survivor Ekstra / Canlı

        01:30 Gazete Magazin

        04:30 Gençlik Rüzgarı

        05:30 Dizi

        28 HAZİRAN 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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