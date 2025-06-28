Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında her gün farklı dizi, film, yarışma ve program yayınlanıyor. Ekrana gelecek olan yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla belli oluyor. Bugünü evde televizyon izleyerek geçirecek olan seyirciler, 28 Haziran 2025 TV yayın akışı listesini kontrol ediyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi yapımlar yayınlanacak? İşte 28 Haziran Cumartesi Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı listesi…