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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 28 Mart 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        TV yayın akışı 28 Mart 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Tv yayın akışına göre yayınlanacak olan yapımlar merak ediliyor. 28 Mart Cuma akşamı Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Kanal D'de Arka Sokaklar ekrana gelecek. İşte tüm kanalların tv yayın akışı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2025 - 16:54 Güncelleme: 28.03.2025 - 17:46
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        TV yayın akışı 28 Mart 2025
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        Bugün televizyonda yayınlanacak olan yapımlar belli oldu. Bugün gündüz kuşağı programlarının yanı sıra, akşam Kanal D'de Arka Sokaklar, Show TV'de Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ekranlarda olacak. İşte 28 Mart 2025 tv yayın akışı listesi

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        08:00 - Bu Sabah

        10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi

        15:00 - Kızılcık Şerbeti

        18:45 - Show Ana Haber

        20:00 - Kızılcık Şerbeti

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        09:00 - Ada Masalı

        11:00 - Dolunay

        13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 - Kiralık Aşk

        19:00 - Star Haber

        20:00 - Yalı Çapkını

        ATV YAYIN AKIŞI

        08.00 - Kahvaltı Haberleri

        10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13.00 - atv Gün Ortası

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        14.00 - Sen Anlat Karadeniz

        16.00 - Esra Erol'da

        19.00 - atv Ana Haber

        20.00 - Zembilli

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse

        13.15 - Seksenler

        14.30 - Gönül Dağı

        19.00 - Ana Haber

        20.00 - Bir Zamanlar İstanbul

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 - Yaprak Dökümü

        12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası

        13.00 - Gelinim Mutfakta

        16:00 - Ayazın Sonu güneş

        18:30 - Kanal D Ana Haber

        20:00 - Arka Sokaklar

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