        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 28 NİSAN 2026 SALI: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 yayın akışı

        Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? 28 Nisan 2026 TV yayın akışı listesi

        28 Nisan 2026 Salı akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dopdolu bir yayın akışı sunuyor. Farklı türlerdeki dizi, film ve yarışma programlarıyla ekranlar yine oldukça hareketli olacak. TRT 1 ve NOW ekranlarında sevilen diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, bu akşam hangi kanalda hangi dizi, film ya da yarışma var? İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8 kanallarının 28 Nisan 2026 tarihli güncel yayın akışları…

        Giriş: 28 Nisan 2026 - 10:16 Güncelleme:
        28 Nisan 2026 Salı akşamında televizyon ekranları, farklı zevklere hitap eden yapımlarla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Özellikle TRT 1 ve NOW ekranlarında sevilen dizilerin yeni bölümleri dikkat çekerken, diğer kanallarda da film ve yarışma programları öne çıkıyor. Peki, bu akşam TV izlemek isteyenleri hangi içerikler bekliyor, hangi kanalda hangi yapım var? İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8 kanallarının 28 Nisan 2026 Salı gününe ait güncel yayın akışları ve detaylar…

        KANALLARIN 28 NİSAN 2026 SALI TV YAYIN AKIŞLARI

        SHOW TV

        06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        08:00 Cansu Canan İle Yeni Sayfa

        10:00 Bahar

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Delikanlı

        22:45 Güldür Güldür Show

        00:15 Gece Hattı

        01:15 Kızılcık Şerbeti

        03:30 Delikanlı

        KANAL D

        07:00 Küçük Ağa

        09:00 Neler Oluyor Hayatta

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Beyaz'la Joker

        23:15 Empire State

        01:00 Empire State

        02:30 Gelinim Mutfakta

        04:30 Zalim İstanbul

        TRT 1

        05:48 İstiklal Marşı

        05:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:45 Beni Böyle Sev

        09:25 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:30 Benim Adım Melek

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

        22:00 PSG - Bayern Münih | UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Karşılaşması

        00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

        02:15 Seksenler

        03:30 Benim Adım Melek

        STAR TV

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Aramızda Kalsın

        19:00 Star Haber

        20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

        22:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

        01:30 Aramızda Kalsın

        03:00 İstanbullu Gelin

        05:00 Dürüye'nin Güğümleri

        ATV

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 A.B.İ.

        23:45 Kuruluş Orhan

        02:45 Ateş Kuşları

        05:30 Bir Küçük Gün Işığı

        NOW

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Kıskanmak

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Kıskanmak

        00:00 Yeraltı

        02:45 Kefaret

        04:15 Yasak Elma

        06:00 Karagül

        TV8

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Survivor Ekstra

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        02:30 Gel Konuşalım

        05:30 Tuzak

        Trump'ın katıldığı yemekte silahlı saldırı girişimi!

         ABD Başkanı Donald Trump ve kabine üyelerinin katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği'nin düzenlendiği otele silahlı saldırı girişiminde bulunuldu, saldırgan etkisiz hale getirildi (ANKA)

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        Halfeti Belediyesi'nde 29 tutuklama
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Karahan'dan 'sıkılaşma' sinyali
        Davet ettiği misafiri demir çubukla öldürdü!
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Yer yer sağanak var... Bugün hava nasıl olacak?
        Eşi, 4'üncü çocuğa hamileydi... Kardeş katili!
        Z kuşağı kullanıyor ama güvenmiyor
        F.Bahçe'de Tedesco dönemi sona erdi!
        100 bin konutun sahibi belli oldu
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Hızla kazanılan servet
        'Çocuk' sorularına yanıt
        Bugün hâlâ yaşattığımız 12 Türk geleneği
        Galatasaray, Buruk yönetiminde "Tarih yazıyor"!
        İnsanlık nereye koşuyor?
