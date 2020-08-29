Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları dizi, yarışma programları ve filmler izleyici ile buluşuyor. Peki bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 29 Ağustos Cumartesi yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Güldür Güldür Show
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00 Yaparsın Aşkım
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Menajerimi Ara
23:15 Bir Demet Tiyatro
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Çatı Katı Aşk
23:30 Suikastçilerin Şifresi
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Zamanda Kıvrılma
22:00 Hobbit 2
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20:00 Kalk Gidelim
TV8 YAYIN AKIŞI
20:00 MasterChef Türkiye
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