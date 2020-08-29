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TV yayın akışı 29 Ağustos 2020! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, FOX, ATV'de hangi film ve dizi var?

Yayın akışı, 29 Ağustos 2020 Cumartesi yani bugün için araştırılıyor. Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen diziler artık sezon arasına girdi. Kanallar birer birer yeni dizi projelerini yayınlamaya başlıyor. İşte bu akşam (Cuma) Show TV, Kanal D, Star TV, TRT 1, FOX, ATV yayın akışı

yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları dizi, yarışma programları ve filmler izleyici ile buluşuyor. Peki bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 29 Ağustos Cumartesi yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Güldür Güldür Show

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Yaparsın Aşkım


STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Menajerimi Ara
23:15 Bir Demet Tiyatro

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Çatı Katı Aşk
23:30 Suikastçilerin Şifresi

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Zamanda Kıvrılma
22:00 Hobbit 2

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00 Kalk Gidelim

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 MasterChef Türkiye

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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