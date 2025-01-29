Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 29 Ocak 2025: Bugün TV’de neler var, hangi programlar yayınlanacak?

        TV yayın akışı 29 Ocak 2025: Bugün TV’de neler var, hangi programlar yayınlanacak?

        Çarşamba akşamı yayınlanacak olan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Bu akşam ATV'de Kuruluş Osman, Star Tv'de Sahipsizler, Show Tv'de Sandık Kokusu, Kanal D'de sevilen dizi Annem Ankara yeni bölümü ile ekranda olacak. İşte, 29 Ocak 2025 TV yayın akışı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 15:48 Güncelleme: 29.01.2025 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        TV yayın akışı 29 Ocak 2025
        ABONE OL

        TV yayın akışı listesinde yayınlanacak olan yapımlar araştırılıyor. Bugün televizyon ekranlarında gündüzden akşam kuşağına kadar farklı zevklere hitap eden birbirinden keyifli diziler, filmler ve programlar yer alıyor. Peki, bugün kanallarda neler var? İşte, 29 Ocak 2025 TV yayın akışı…

        29 OCAK 2025 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ TÜM KANALLAR

        SHOW TV Yayın Akışı

        10:00 Sandık Kokusu

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Sandık Kokusu

        REKLAM

        00:15 Siyah Kalp

        02:45 Bahar

        04:45 Kızılcık Şerbeti

        TRT 1 Yayın Akışı

        08.35 Türk Sineması "Bulmaca Kulesi 2: Eve Dönüş"

        10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13.15 Kod Adı Kırlangıç

        14.35 Masumlar Apartmanı

        17.45 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        19.55 İddiaların Aksine

        20.00 Yabancı Sinema "Mumya"

        23.00 UEFA Şampiyonlar Ligi "Manchester City-Club Brugge"

        01.00 Gönül Dağı

        03.30 Masumlar Apartmanı

        STAR TV Yayın Akışı

        REKLAM

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Kiralık Aşk

        19:00 Star Haber

        20:00 Sahipsizler

        00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        03:00 Güzel Köylü

        05:00 Kiralık Aşk

        ATV Yayın Akışı

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Can Borcu

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kuruluş Osman

        00:20 Zembilli

        03:00 Can Borcu

        REKLAM

        05:50 Hercai

        KANAL D Yayın Akışı

        11:15 Yaprak Dökümü

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Annem Ankara

        00:15 İnci Taneleri

        02:30 Siyah Beyaz Aşk

        04:30 Kuzey Güney

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gazeteciler Selek ve Asker için adli kontrol talebi!
        Gazeteciler Selek ve Asker için adli kontrol talebi!
        "Otel müdürü 'kimseyi uyandırmayın' diyor!"
        "Otel müdürü 'kimseyi uyandırmayın' diyor!"
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Uykunun REM evresine geçişte zorlanmak Alzheimer belirtisi olabilir
        Uykunun REM evresine geçişte zorlanmak Alzheimer belirtisi olabilir
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yaşlı kadını öldüren köpeklerin sahibine ödül gibi ceza!
        Yaşlı kadını öldüren köpeklerin sahibine ödül gibi ceza!
        Kıskançlık kavgasında kocasını öldürdü!
        Kıskançlık kavgasında kocasını öldürdü!
        Arkadaşını öldürüp yaktı! Psikiyatriste gitti!
        Arkadaşını öldürüp yaktı! Psikiyatriste gitti!
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        Akrabalar arasında kentsel dönüşüm cinayeti!
        Akrabalar arasında kentsel dönüşüm cinayeti!
        Zayıflarken 'kalori açığı' oluşumuna dikkat edin!
        Zayıflarken 'kalori açığı' oluşumuna dikkat edin!
        Dünya'ya çarpma ihtimali olan asteroit keşfedildi
        Dünya'ya çarpma ihtimali olan asteroit keşfedildi
        Sohbet grubu kurup cinayeti planladılar!
        Sohbet grubu kurup cinayeti planladılar!
        Onana İtalya yolcusu!
        Onana İtalya yolcusu!
        7 yıl sonra konuştu
        7 yıl sonra konuştu
        BES'te domino etkisi
        BES'te domino etkisi
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak