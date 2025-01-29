TV yayın akışı 29 Ocak 2025: Bugün TV’de neler var, hangi programlar yayınlanacak?
Çarşamba akşamı yayınlanacak olan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Bu akşam ATV'de Kuruluş Osman, Star Tv'de Sahipsizler, Show Tv'de Sandık Kokusu, Kanal D'de sevilen dizi Annem Ankara yeni bölümü ile ekranda olacak. İşte, 29 Ocak 2025 TV yayın akışı
TV yayın akışı listesinde yayınlanacak olan yapımlar araştırılıyor. Bugün televizyon ekranlarında gündüzden akşam kuşağına kadar farklı zevklere hitap eden birbirinden keyifli diziler, filmler ve programlar yer alıyor. Peki, bugün kanallarda neler var? İşte, 29 Ocak 2025 TV yayın akışı…
29 OCAK 2025 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ TÜM KANALLAR
SHOW TV Yayın Akışı
10:00 Sandık Kokusu
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:15 Siyah Kalp
02:45 Bahar
04:45 Kızılcık Şerbeti
TRT 1 Yayın Akışı
08.35 Türk Sineması "Bulmaca Kulesi 2: Eve Dönüş"
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Kod Adı Kırlangıç
14.35 Masumlar Apartmanı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Yabancı Sinema "Mumya"
23.00 UEFA Şampiyonlar Ligi "Manchester City-Club Brugge"
01.00 Gönül Dağı
03.30 Masumlar Apartmanı
STAR TV Yayın Akışı
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
03:00 Güzel Köylü
05:00 Kiralık Aşk
ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Can Borcu
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Zembilli
03:00 Can Borcu
05:50 Hercai
KANAL D Yayın Akışı
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Annem Ankara
00:15 İnci Taneleri
02:30 Siyah Beyaz Aşk
04:30 Kuzey Güney