STAR TV YAYIN AKIŞI



10:00 En Güzel Bölüm



10:45 İdil Yazar ile Keyifli Tarifler



11:00 Tülin Şahin ile Moda



12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk



14:00 Yerli Dizi



16:00 Ömer



18:15 Star Haber



19:00 Çok Güzel Hareketler 2



20:00 Çok Güzel Hareketler 2



23:30 Ömer