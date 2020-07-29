Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları yarışma programları ve filmler izleyici ile buluşuyor. Peki bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 29 Temmuz Çarşamba yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Sahte Kabadayı
21:45 Güldür Güldür Show
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Çarkıfelek
22:30 Çatı Katı Aşk
FOX TV YAYIN AKIŞI
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Görümce
22:15 Arkadaşım Hoşgeldin
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Komplo Teorisi
22:50 Benim Adım Melek
TV8 YAYIN AKIŞI
16:15 Kızım
20:00 MasterChef Türkiye
ATV YAYIN AKIŞI
20:45 Kupa Günlüğü
21:30 Trabzonspor-Alanyaspor
23:30 Kupa Töreni
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