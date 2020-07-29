Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları yarışma programları ve filmler izleyici ile buluşuyor. Peki bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 29 Temmuz Çarşamba yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Sahte Kabadayı

21:45 Güldür Güldür Show

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Çarkıfelek

22:30 Çatı Katı Aşk

FOX TV YAYIN AKIŞI

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Görümce

22:15 Arkadaşım Hoşgeldin

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Komplo Teorisi

22:50 Benim Adım Melek

TV8 YAYIN AKIŞI

16:15 Kızım

20:00 MasterChef Türkiye

ATV YAYIN AKIŞI

20:45 Kupa Günlüğü

21:30 Trabzonspor-Alanyaspor

23:30 Kupa Töreni