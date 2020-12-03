Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 3 Aralık Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Alev Alev

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli

20:00 Mucize Doktor

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:30 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Sol Yanım

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:00 Yatıya Misafirim Var

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 İyi Aile Babası

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Kalk Gidelim

TV8 YAYIN AKIŞI

14:15 Doğrusu Ne

20:00 MasterChef Türkiye