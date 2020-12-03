Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 3 Aralık Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Alev Alev
FOX TV YAYIN AKIŞI
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Mucize Doktor
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:30 Söz
18:30 Star Haber
20:00 Sol Yanım
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:00 Yatıya Misafirim Var
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 İyi Aile Babası
ATV YAYIN AKIŞI
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Kalk Gidelim
TV8 YAYIN AKIŞI
14:15 Doğrusu Ne
20:00 MasterChef Türkiye
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