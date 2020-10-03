Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları dizi, yarışma programları ve filmler izleyici ile buluşuyor. Peki bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 3 Ekim Cumartesi yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (yeni bölüm)

00.15 5. Dalga (yabancı film)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Zümrüdüanka (yeni bölüm)

00.15 Baraj (tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 İyi Günde Kötü Günde (yeni bölüm)

00.15 Uzaylı Seferi (yabancı film)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Çatı Katı Aşk (yeni bölüm)

00.15 Yeni Hayat (tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster (yeni bölüm)

00.20 Kesişen Dünyalar (yabancı film)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 Kalk Gidelim (yeni bölüm)

23.45 Uyanış: Büyük Selçuklu (tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

16.15 Kırmızı Oda (tekrar)

20.00 MasterChef Türkiye (yeni bölüm)

00.15 Doğduğun Ev Kaderindir (tekrar)