        TV yayın akışı 3 Eylül 2025 Çarşamba: Bugün televizyonda neler var, hangi yapımlar ekrana gelecek?

        Eylül ayının gelmesiyle birlikte yeni diziler görücüye çıkarken sezon finali yapan diziler de yayın tarihlerini duyurmaya devam ediyor. Bu sebeple 3 Eylül 2025 TV yayın akışı izleyiciler tarafından kontrol ediliyor. Bugün Mevlid Kandili programları yanı sıra birbirinden farklı yarışmalar ile yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi yapımlar ekrana gelecek? İşte, 3 Eylül Çarşamba Kanal D, TRT 1, Show TV, Star TV, TV8, ATV, Now TV yayın akışı listesi...

        Giriş: 03.09.2025 - 14:23 Güncelleme: 03.09.2025 - 14:23
        Tüm kanalların haftalık yayın akışları paylaşıldı. Böylece bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımlar ve saatleri belli oldu. 3 Eylül 2025 TV yayın akışı listesine göre; Show TV’de Hükümet Kadın filmi sinemaseverlerle buluşacak. ATV’de ise Nihat Hatipoğlu ile Mevlit Kandili Özel programı ekrana gelecek. Peki, bugün televizyonda başka neler var, bu akşam hangi yapımlar yayınlanacak? İşte, 3 Eylül Çarşamba Kanal D, TRT 1, Show TV, Star TV, TV8, ATV, Now TV yayın akışı listesi...

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:30 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Avengers: Endgame

        23:45 Eşref Rüya

        02:00 Poyraz Karayel

        04:30 Kuzey Güney

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:23 İstiklal Marşı

        05:25 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:15 Kara Tahta

        08:30 Türk Sineması "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları 3: Buz Mandası Efsanesi"

        10:15 Türk Sineması "Aslan Hürkuş-Kayıp Elmas"

        12:30 Seksenler

        15:55 Teşkilat

        18:55 İddiaların Aksine

        19:00 Ana Haber

        19:50 Türk Sineması "Tay"

        21:15 Mevlid Gecesi Özel

        23:15 Hep Otuz Üç Yaşında

        01:45 Leyla İle Mecnun

        04:35 Seksenler

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Güzel Günler

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Hükümet Kadın

        22:15 Vizontele

        00:30 Hükümet Kadın

        02:15 Vizontele

        04:00 Gelin Evi

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Kiralık Aşk

        19:00 Star Haber

        20:00 Sahipsizler (Tekrar)

        23:15 İyi Oyun

        01:15 İyi Oyun

        02:45 Baba Ocağı

        04:15 Dürüye'nin Güğümleri

        05:30 Kiralık Aşk

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:00 Ateş Kuşları

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Gözleri KaraDeniz

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Nihat Hatipoğlu ile Mevlit Kandili Özel

        22:00 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi

        01:40 Gözleri KaraDeniz

        04:30 Kardeşlerim

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Karagül

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Ne Olacak Halim

        22:30 Şevkat Yerimdar

        01:00 Fatih Savaş ile Mevlid Kandili Özel

        02:00 Her Yerde Sen

        04:00 Son Yaz

        06:00 Karagül

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:30 Gel Konuşalım

        11:15 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

