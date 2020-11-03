Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 3 Kasım Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV 8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13:45 Öykü Gürman ile Günün Yemeği

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Arıza

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:30 Yeni Bir Ev

18:30 Star Haber

20:00 Yakışıklı

22:00 Öldürme Arzusu

23:45 Yakışıklı

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'Da

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile Ana Haber

20:00 Baraj

TRT 1 YAYIN AKIŞI



15:45 Acemi Anneler

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Masumlar Apartmanı

TV8 YAYIN AKIŞI

13:00 Doya Doya Moda

20:00 Masterchef Türkiye