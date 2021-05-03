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TV Yayın akışı 3 Mayıs 2021 Pazartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV Yayın akışı 3 Mayıs 2021 Pazartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Çukur, Kağıt Ev, Maraşlı, Uyanış: Büyük Selçuklu, Yasak Ev ve Survivor 2021 yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte 3 Mayıs Pazartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

TV Yayın akışı 3 Mayıs 2021 Pazartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 3 Mayıs Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çukur

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
16:45 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:15 Gerçeğin Peşinde
16:15 Bekir Köse ile İftara Doğru
17:15 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Kağıt Ev

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
19:40 Nihat Hatipoğlu
20:30 Maraşlı

FOX TV YAYIN AKIŞI

14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zühal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Yasak Elma
23:45 Baraj

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:45 İyilik Hikayeleri
15:00 Anneler
16:15 Mavera
18:00 Ana Haber
18:25 Doğrusu Ne?
18:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
20:30 Uyanış: Büyük Selçuklu
23:45 Mavera

TV8 YAYIN AKIŞI


13:15 Doya Doya Moda
17:15 O Ses Türkiye
20:00 Survivor 2021

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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