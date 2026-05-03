TV yayın akışı listesi 3 Mayıs 2026: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak?
Televizyon izleyicileri 3 Mayıs 2026 Pazar günü ekran karşısına geçmeden önce yayın akışını merakla araştırıyor. "Bu akşam televizyonda hangi yapımlar var?" ve "Hangi diziler yeni bölümüyle ekrana gelecek?" soruları günün en çok sorgulanan konuları arasında yer alıyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 başta olmak üzere birçok kanalda dizi, yarışma ve eğlence programları izleyiciyle buluşuyor. İşte 3 Mayıs Pazar gününe ait TV yayın akışı ve akşam kuşağında öne çıkan yapımlar…
Haftanın son gününde televizyon ekranlarında yer alacak yapımlar izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. 3 Mayıs 2026 Pazar akşamı, sevilen dizilerin yeni bölümleri ve çeşitli programlarla ekranlar hareketli bir yayın akışına sahne olacak. Kanal kanal güncel yayın akışını inceleyen seyirciler, bu akşam hangi içeriklerin ekrana geleceğini araştırıyor. İşte 3 Mayıs 2026 Pazar gününe ait TV yayın akışı ve izleyiciyle buluşacak programların detayları…
3 MAYIS 2026 KANALLARIN TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Pazar Gezmesi
13:45 Arda İle Omuz Omuza
14:45 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Güller ve Günahlar /Tekrar
23:15 Eşref Rüya
02:00 Dev Primatların Savaşı
03:30 5N1K
04:00 Siyah Beyaz Aşk
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kuzey Yıldızı
08:00 Keloğlan Aramızda
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Evlidir Ne Yapsa Yeridir
14:45 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Delikanlı
22:45 Organize İşler
00:45 Kızılcık Şerbeti
03:00 Delikanlı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:58 İstiklal Marşı
06:00 Yedi Numara
07:00 Beni Böyle Sev
08:50 Diriliş "Ertuğrul"
11:45 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Yurda Dönüş
14:00 Taşacak Bu Deniz
17:30 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat
23:55 3'Te 3
01:10 Gönül Dağı
03:55 Yurda Dönüş
04:45 Yedi Numara
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 Atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Görevimiz Tatil / Yerli Sinema
14:15 Aman Reis Duymasın / Yerli Sinema
16:10 A.B.İ
19:00 Atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Kuruluş Orhan
03:00 Ateş Kuşları
05:30 Bir Küçük Gün Işığı
STAR YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
08:00 Çirkin
11.00 Tülin Şahin İle Moda
12.00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15:30 Sevdiğim Sensin
19:00 Star Haber
20:00 Çirkin-Yeni Bölüm
00:15 Sevdiğim Sensin
02:30 İstanbullu Gelin
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Yeraltı
15:45 Kıskanmak
19:00 Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber
20:00 Kalender Pide
22:15 Halef: Köklerin Çağrısı
23:30 Efsane Futbol
01:15 Kefaret
03:15 Adım Farah
04:30 Yasak Elma
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
08:00 Oynat Bakalım
08:30 Gençlik Rüzgarı/ Yeni Bölüm
10:00 Gazete Magazin/ Yeni Bölüm
16:30 Survivor Panaroma/Canlı
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler/Yeni bölüm
3 MAYIS 2026 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ