Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 30 AĞUSTOS 2025 LİSTESİ: Bugün televizyonda neler var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı

        Bugün televizyonda neler var? 30 Ağustos Cumartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        30 Ağustos 2025 TV yayın akışı listesi medya gündemini takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere; kanallarda her gün farklı zevklere hitap eden program, dizi, film ve yarışma izleyici karşısına çıkıyor. Seyirciler, ekrana gelecek olan yapımları kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniyor. Hafta sonunu evde geçirecek olan kişiler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 30 Ağustos Cumartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2025 - 15:36 Güncelleme: 30.08.2025 - 15:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ''Bugün televizyonda neler var?" sorusu yanıt buldu. Hafta sonunu evde dinlenerek geçirmek isteyenlerin bir kısmı ekran başına geçti. Kanallarda neler olduğunu merak eden izleyiciler, bugün TV'de yayınlanacak yapımları araştırmaya koyuldu. 30 Ağustos Cumartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Peki, bugün kanallarda neler var? İşte, 30 Ağustos 2025 TV yayın akışı…

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Güzel Günler

        08:00 Vurun Kahpeye

        10:00 Cumartesi Sürprizi

        13:00 Keloğlan ile Cankız

        15:30 Şaşkın Damat

        17:00 Aslan Bacanak

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 Gırgıriye'de Şenlik Var

        01:45 Çiçek

        03:15 Vurun Kahpeye

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 atv’de Hafta Sonu

        10:00 Aile Saadeti

        13:00 Yok Artık 2

        14:45 Dönerse Senindir

        16:50 Ay Lav Yu Tuu

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Elysium: Yeni Cennet

        22:20 Jack Reacher

        00:50 Elysium: Yeni Cennet

        03:00 Kardeşlerim

        05:30 Ateş Kuşları

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Yabancı Damat

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Cumartesi

        13:00 Kuralsız Sokaklar

        15:00 Uzak Şehir

        19:00 Kanal D Ana Haber

        20:00 Mandıra Filozofu

        22:30 Dersimiz: Atatürk

        00:15 Ejder Yürek: Ateş Savaşı

        02:00 Poyraz Karayel

        04:00 Müzik Arası

        05:00 Kuzey Güney

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Menajerimi Ara

        08:30 İstanbullu Gelin

        10:00 Aramızda Kalsın

        12:00 Tut Sözünü

        14:00 Tut Sözünü

        15:45 En Güzel Bölüm

        16:00 Kiralık Aşk

        19:00 Star Haber

        20:00 Kırılma Noktası

        22:15 Kırılma Noktası

        00:15 Kral Kaybederse

        02:00 Baba Ocağı

        03:45 Dürüye'nin Güğümleri

        05:30 Kiralık Aşk

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:48 İstiklal Marşı

        05:50 Hayallerinin Peşinde

        06:35 Yedi Numara

        07:25 Hayatımın Neşesi

        09:40 Anıtkabir'den Naklen Yayın

        10:00 Türk Sineması "Tozkoparan İskender: Zafer"

        11:55 Yeşil Deniz

        13:25 Bir Dönüm Noktası "30 Ağustos 1922"

        14:00 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel

        16:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

        19:00 Ana Haber

        20:00 Yabancı Sinema "Yukarı Bak"

        21:55 Yabancı Sinema "Alita: Savaş Meleği"

        00:35 3'Te 3

        01:45 Yeşil Deniz

        03:05 Mehmed: Fetihler Sultanı

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

        10:00 Kirli Sepeti

        13:00 Yasak Elma

        16:00 Şevkat Yerimdar

        19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Son Akşam Yemeği

        23:00 Şevkat Yerimdar

        23:30 Efsane Futbol

        01:30 İlk Buluşma

        02:45 Her Yerde Sen

        04:00 Son Yaz

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        08:00 Oynat Bakalım

        09:30 Gazete Magazin

        14:15 MasterChef Türkiye

        16:00 İtiraf Et

        18:00 İtiraf Et

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

        30 AĞUSTOS 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Borsa İstanbul'dan T+1 adımı
        Borsa İstanbul'dan T+1 adımı
        Devlet erkanı Anıtkabir'de... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 103. yıl mesajı
        Devlet erkanı Anıtkabir'de... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 103. yıl mesajı
        Hepsi çok mutluydu... Görüntüleri çıktı! 4 kişi ölüme böyle gitti!
        Hepsi çok mutluydu... Görüntüleri çıktı! 4 kişi ölüme böyle gitti!
        Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu!
        Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu!
        Mahkemeden kötü haber... Boğaz'daki lüks balıkçı yıkılıyor!
        Mahkemeden kötü haber... Boğaz'daki lüks balıkçı yıkılıyor!
        "Ne mutlu Türk’üm diyene!"
        "Ne mutlu Türk’üm diyene!"
        Miyopi çocuklarda endemiye dönüşüyor
        Miyopi çocuklarda endemiye dönüşüyor
        Profesyonel bisiklet sporcusunun yürek yakan ölümü!
        Profesyonel bisiklet sporcusunun yürek yakan ölümü!
        Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi!
        Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi fikstürü!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi fikstürü!
        İsrail Batı Şeria'yı ilhaka hazırlanıyor
        İsrail Batı Şeria'yı ilhaka hazırlanıyor
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        Üç tüp kan ver, hayat kurtar
        Üç tüp kan ver, hayat kurtar
        "Kazanın nedeni ben oldum"
        "Kazanın nedeni ben oldum"
        Galatasaray, Rizespor'u konuk ediyor
        Galatasaray, Rizespor'u konuk ediyor
        "Tarifelerin çoğu yasa dışı"
        "Tarifelerin çoğu yasa dışı"
        TIME100 AI kapağında Refik Anadol imzası
        TIME100 AI kapağında Refik Anadol imzası
        Transferde 'G.Saray' krizi!
        Transferde 'G.Saray' krizi!
        Ciltteki kırmızı benleri hafife almayın!
        Ciltteki kırmızı benleri hafife almayın!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları