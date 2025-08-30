Bugün televizyonda neler var? 30 Ağustos Cumartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi
30 Ağustos 2025 TV yayın akışı listesi medya gündemini takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere; kanallarda her gün farklı zevklere hitap eden program, dizi, film ve yarışma izleyici karşısına çıkıyor. Seyirciler, ekrana gelecek olan yapımları kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniyor. Hafta sonunu evde geçirecek olan kişiler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 30 Ağustos Cumartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Günler
08:00 Vurun Kahpeye
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Keloğlan ile Cankız
15:30 Şaşkın Damat
17:00 Aslan Bacanak
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Gırgıriye'de Şenlik Var
01:45 Çiçek
03:15 Vurun Kahpeye
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Aile Saadeti
13:00 Yok Artık 2
14:45 Dönerse Senindir
16:50 Ay Lav Yu Tuu
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Elysium: Yeni Cennet
22:20 Jack Reacher
00:50 Elysium: Yeni Cennet
03:00 Kardeşlerim
05:30 Ateş Kuşları
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Kuralsız Sokaklar
15:00 Uzak Şehir
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Mandıra Filozofu
22:30 Dersimiz: Atatürk
00:15 Ejder Yürek: Ateş Savaşı
02:00 Poyraz Karayel
04:00 Müzik Arası
05:00 Kuzey Güney
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
08:30 İstanbullu Gelin
10:00 Aramızda Kalsın
12:00 Tut Sözünü
14:00 Tut Sözünü
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Kırılma Noktası
22:15 Kırılma Noktası
00:15 Kral Kaybederse
02:00 Baba Ocağı
03:45 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Kiralık Aşk
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:48 İstiklal Marşı
05:50 Hayallerinin Peşinde
06:35 Yedi Numara
07:25 Hayatımın Neşesi
09:40 Anıtkabir'den Naklen Yayın
10:00 Türk Sineması "Tozkoparan İskender: Zafer"
11:55 Yeşil Deniz
13:25 Bir Dönüm Noktası "30 Ağustos 1922"
14:00 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel
16:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
19:00 Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema "Yukarı Bak"
21:55 Yabancı Sinema "Alita: Savaş Meleği"
00:35 3'Te 3
01:45 Yeşil Deniz
03:05 Mehmed: Fetihler Sultanı
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Kirli Sepeti
13:00 Yasak Elma
16:00 Şevkat Yerimdar
19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Son Akşam Yemeği
23:00 Şevkat Yerimdar
23:30 Efsane Futbol
01:30 İlk Buluşma
02:45 Her Yerde Sen
04:00 Son Yaz
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin
14:15 MasterChef Türkiye
16:00 İtiraf Et
18:00 İtiraf Et
20:00 MasterChef Türkiye
00:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
