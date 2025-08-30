''Bugün televizyonda neler var?" sorusu yanıt buldu. Hafta sonunu evde dinlenerek geçirmek isteyenlerin bir kısmı ekran başına geçti. Kanallarda neler olduğunu merak eden izleyiciler, bugün TV'de yayınlanacak yapımları araştırmaya koyuldu. 30 Ağustos Cumartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Peki, bugün kanallarda neler var? İşte, 30 Ağustos 2025 TV yayın akışı…