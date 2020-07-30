Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları dizi, yarışma programları ve filmler izleyici ile buluşuyor. Peki bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 30 Temmuz Perşembe yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Atla Gel Şaban (yerli film)

21.45 Güldür Güldür Show (tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Yaparsın Aşkım (yeni bölüm)

00.15 Bay Yanlış (tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

22.30 Çember (tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Çatı Katı Aşk (yeni bölüm)

00.15 Aşkın 5 Hali (yerli film)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Hızlı ve Öfkeli (yabancı film)

22.00 Örümcek Adam (yabancı film)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 Şampiyon (yeni bölüm)

23.15 Pele (yabancı film)

TV8 YAYIN AKIŞI

18.15 MasterChef Türkiye (kolaj)

21.15 Müslüm (yerli film)

00.15 Doya Doya Moda (tekrar)

360 TV YAYIN AKIŞI

15.45 Diriliş Ertuğrul (tekrar)

19.00 Ben Bilirim (yeni bölüm)

21.00 Diriliş Ertuğrul (tekrar)