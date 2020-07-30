Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları dizi, yarışma programları ve filmler izleyici ile buluşuyor. Peki bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 30 Temmuz Perşembe yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Atla Gel Şaban (yerli film)
21.45 Güldür Güldür Show (tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Yaparsın Aşkım (yeni bölüm)
00.15 Bay Yanlış (tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
22.30 Çember (tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Çatı Katı Aşk (yeni bölüm)
00.15 Aşkın 5 Hali (yerli film)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
20.00 Hızlı ve Öfkeli (yabancı film)
22.00 Örümcek Adam (yabancı film)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Şampiyon (yeni bölüm)
23.15 Pele (yabancı film)
TV8 YAYIN AKIŞI
18.15 MasterChef Türkiye (kolaj)
21.15 Müslüm (yerli film)
00.15 Doya Doya Moda (tekrar)
360 TV YAYIN AKIŞI
15.45 Diriliş Ertuğrul (tekrar)
19.00 Ben Bilirim (yeni bölüm)
21.00 Diriliş Ertuğrul (tekrar)
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