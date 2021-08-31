Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 31 Ağustos Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

23.15 Şahsiyet 'Dizi'

00.30 Acı Tatlı Ekşi 'Türk Filmi'

02.30 Acı Tatlı Ekşi 'Türk Filmi' (Tekrar)

04.15 Sevcan'la Lezzet Yolunda (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim

16.00 Fulya İle Umudun Olsun

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Aşk Mantık İntikam 'Dizi'

22.45 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)

01.45 Başımız Belada 'Türk Filmi'

03.45 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim(Tekrar)

05.45 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16.00 Star Market

18.45 Star Haber

20.00 Ada Masalı 'Dizi'

00.15 Sabahın Sultanı Seda Sayan (Tekrar)

02.30 Star Market(Tekrar)

05.00 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta

15.45 Ece Üner İle Susma

19.00 Kanal D Haber

20.00 Baht Oyunu 'Dizi'

00.15 Kırık Hayatlar 'Dizi' (Tekrar)

01.30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

03.45 Ece Üner İle Susma (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Öteki Taraf 'Türk Filmi'

22.25 Sully 'Yabancı Film'

00.20 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane (Tekrar)

02.35 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane (Tekrar)

05.05 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12.45 Benim Adım Melek 'Dizi' (Tekrar)

16.05 Teşkilat 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Ayla 'Türk Filmi'

22.45 Aile Babası 'Türk Filmi'

01.00 Ayla 'Türk Filmi'(Tekrar)

03.15 Teşkilat 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

14:15 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle

17:15 Masterchef Türkiye 2021

20:00 Masterchef Türkiye 2021