"Sen artık burada çalışamazsın!"

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 31 Ocak Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

14:00 Arıza

17:00 Çocuktan Al Haber

18:45 Show Ana Haber

20:00 Arıza

KANAL D YAYIN AKIŞI

15:00 Karayip Korsanları

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Sadakatsiz

ATV YAYIN AKIŞI

15:50 Akıncı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Hercai

STAR TV YAYIN AKIŞI

15:15 En Güzel Bölüm

15:30 Seni Çok Bekledim

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

FOX TV YAYIN AKIŞI

15:30 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun

20:00 Kefaret

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:10 Shrek

16:00 Tozkoparan İskender

19:00 Ana Haber

20:00 Tövbeler Olsun

TV8 YAYIN AKIŞI

13:30 Survivor Panaroma

15:45 Süper 1 Takım

16:00 Yerli Sinema

20:00 Survivor 2021