Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 31 Ocak Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
14:00 Arıza
17:00 Çocuktan Al Haber
18:45 Show Ana Haber
20:00 Arıza
KANAL D YAYIN AKIŞI
15:00 Karayip Korsanları
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Sadakatsiz
ATV YAYIN AKIŞI
15:50 Akıncı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Hercai
STAR TV YAYIN AKIŞI
15:15 En Güzel Bölüm
15:30 Seni Çok Bekledim
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
FOX TV YAYIN AKIŞI
15:30 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun
20:00 Kefaret
TRT 1 YAYIN AKIŞI
14:10 Shrek
16:00 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber
20:00 Tövbeler Olsun
TV8 YAYIN AKIŞI
13:30 Survivor Panaroma
15:45 Süper 1 Takım
16:00 Yerli Sinema
20:00 Survivor 2021
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