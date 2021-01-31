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TV Yayın akışı 31 Ocak 2021 Pazar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV Yayın akışı 31 Ocak 2021 Pazartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Arıza, Hercai, Kefaret, Menajerimi Ara, Tozkoparan İskender, Tövbeler Olsun ve Survivor 2021 yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte 31 Ocak Pazar Cuma Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

TV Yayın akışı 31 Ocak 2021 Pazar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 31 Ocak Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

14:00 Arıza
17:00 Çocuktan Al Haber
18:45 Show Ana Haber
20:00 Arıza

KANAL D YAYIN AKIŞI

15:00 Karayip Korsanları
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Sadakatsiz

ATV YAYIN AKIŞI

15:50 Akıncı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Hercai

STAR TV YAYIN AKIŞI

15:15 En Güzel Bölüm
15:30 Seni Çok Bekledim
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara

FOX TV YAYIN AKIŞI

15:30 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun
20:00 Kefaret

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:10 Shrek
16:00 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber
20:00 Tövbeler Olsun

TV8 YAYIN AKIŞI

13:30 Survivor Panaroma
15:45 Süper 1 Takım
16:00 Yerli Sinema
20:00 Survivor 2021

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