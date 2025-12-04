TV yayın akışı 4 Aralık Perşembe: Bugün hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
4 Aralık 2025 TV yayın akışı paylaşıldı. Böylece Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında bugün hangi yapımların yayınlanacağı belli oldu. Bugün Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün televizyonda başka neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 4 Aralık Perşembe Show TV, Now, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Star TV yayın akışı listesi...
Gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Bu noktada 4 Aralık 2025 TV yayın akışı listesi incelenmeye başlandı. Kanalların bugünkü yayın akışları paylaşıldı. TRT 1’de Terminatör: Kara Kader filmi sinemaseverlerle buluşacak. Show TV’de Veliaht dizisi 12. bölümüyle ekrana gelecek. İşte, günün filmleri ve dizilerini merak edenler için 4 Aralık Perşembe Show TV, Now, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Star TV yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:15 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Veliaht
00:15 Rüya Gibi
02:30 Kızılcık Şerbeti
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Halef: Köklerin Çağrısı
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Halef: Köklerin Çağrısı
00:00 Kıskanmak
02:45 Ben Leman
05:00 Kefaret
06:00 Karagül
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
23:15 Eşref Rüya
02:00 Siyah Beyaz Aşk
04:00 Üç Kız Kardeş
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:20 Kuruluş Orhan
04:00 Kardeşlerim
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:23 İstiklal Marşı
05:25 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:15 Kalk Gidelim
09:15 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Kasaba Doktoru
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Terminatör : Kara Kader
22:45 Ölü Ozanlar Derneği
01:20 Mehmed: Fetihler Sultanı
03:40 Seksenler
04:25 Lingo Türkiye
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
03:00 Yüksek Sosyete
04:30 Hanım Köylü
06:00 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Zahide Yetiş’le Sence?
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular
03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
