        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 4 ARALIK 2025: Bugün hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler? Show TV, Now, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Star TV yayın akışı

        TV yayın akışı 4 Aralık Perşembe: Bugün hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

        4 Aralık 2025 TV yayın akışı paylaşıldı. Böylece Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında bugün hangi yapımların yayınlanacağı belli oldu. Bugün Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün televizyonda başka neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 4 Aralık Perşembe Show TV, Now, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Star TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2025 - 11:58 Güncelleme: 04.12.2025 - 11:58
        Gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Bu noktada 4 Aralık 2025 TV yayın akışı listesi incelenmeye başlandı. Kanalların bugünkü yayın akışları paylaşıldı. TRT 1’de Terminatör: Kara Kader filmi sinemaseverlerle buluşacak. Show TV’de Veliaht dizisi 12. bölümüyle ekrana gelecek. İşte, günün filmleri ve dizilerini merak edenler için 4 Aralık Perşembe Show TV, Now, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Star TV yayın akışı...

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Yeni Gelin

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Bahar

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Veliaht

        00:15 Rüya Gibi

        02:30 Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Halef: Köklerin Çağrısı

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Halef: Köklerin Çağrısı

        00:00 Kıskanmak

        02:45 Ben Leman

        05:00 Kefaret

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Uzak Şehir

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Uzak Şehir

        23:15 Eşref Rüya

        02:00 Siyah Beyaz Aşk

        04:00 Üç Kız Kardeş

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 ATV Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

        01:20 Kuruluş Orhan

        04:00 Kardeşlerim

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:23 İstiklal Marşı

        05:25 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:15 Kalk Gidelim

        09:15 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:30 Kasaba Doktoru

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Terminatör : Kara Kader

        22:45 Ölü Ozanlar Derneği

        01:20 Mehmed: Fetihler Sultanı

        03:40 Seksenler

        04:25 Lingo Türkiye

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Kiralık Aşk

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Çok Güzel Hareketler 2

        00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        03:00 Yüksek Sosyete

        04:30 Hanım Köylü

        06:00 Söz

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Zahide Yetiş’le Sence?

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular

        03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        4 ARALIK 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
