Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 4 Nisan Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00 Bir Şansım Olsa (Yeni Bölüm)
14.30 Bir Şansım Olsa (Tekrar)
15.45 Kırmızı Kamyon 'Dizi' (Tekrar)
18.45 Show Ana Haber
20.00 Arıza 'Dizi'
00.15 Kırmızı Kamyon 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15.30 Mucize Doktor
19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Kefaret
02.00 Yasak Elma
04.15 Babam Sınıfta Kaldı
05.45 Şevkat Yerimdar
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14.00 Kod Adı: Angel
16.15 Sadakatsiz 'Dizi'
19.00 Kanal D Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2
23.45 Hekimoğlu 'Dizi'
02.30 Evden Uzakta
03.45 5N1K
04.45 Güllerin Savaşı 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
15.30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
18.45 Star Haber
20.00 Menajerimi Ara
00.30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
04.00 Türk Müziği
05.00 Geniş Aile
ATV YAYIN AKIŞI
12.35 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
15.50 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Hercai 'Dizi'
00.20 Ölümlü Dünya 'Türk Filmi'
02.20 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
05.15 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
12.45 Yerli Belgesel
13.40 Yerli Dizi
17.30 Yabancı Sinema "shrek"
19.00 Ana Haber
20.00 Tövbeler Olsun
00.15 Yerli Dizi
02.55 Diriliş "ertuğrul"
TV8 YAYIN AKIŞI
10:15 Survivor Panaroma
12:30 Kırmızı Oda
15:30 Survivor 2021
20:00 Survivor 2021
YORUMLAR