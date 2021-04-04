Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 4 Nisan Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bir Şansım Olsa (Yeni Bölüm)

14.30 Bir Şansım Olsa (Tekrar)

15.45 Kırmızı Kamyon 'Dizi' (Tekrar)

18.45 Show Ana Haber

20.00 Arıza 'Dizi'

00.15 Kırmızı Kamyon 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15.30 Mucize Doktor

19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Kefaret

02.00 Yasak Elma

04.15 Babam Sınıfta Kaldı

05.45 Şevkat Yerimdar

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

14.00 Kod Adı: Angel

16.15 Sadakatsiz 'Dizi'

19.00 Kanal D Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler 2

23.45 Hekimoğlu 'Dizi'

02.30 Evden Uzakta

03.45 5N1K

04.45 Güllerin Savaşı 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

15.30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

18.45 Star Haber

20.00 Menajerimi Ara

00.30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

04.00 Türk Müziği

05.00 Geniş Aile

ATV YAYIN AKIŞI

12.35 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

15.50 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Hercai 'Dizi'

00.20 Ölümlü Dünya 'Türk Filmi'

02.20 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

05.15 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12.45 Yerli Belgesel

13.40 Yerli Dizi

17.30 Yabancı Sinema "shrek"

19.00 Ana Haber

20.00 Tövbeler Olsun

00.15 Yerli Dizi

02.55 Diriliş "ertuğrul"

TV8 YAYIN AKIŞI

10:15 Survivor Panaroma

12:30 Kırmızı Oda

15:30 Survivor 2021

20:00 Survivor 2021