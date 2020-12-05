Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 5 Aralık Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

17.00 Çocuktan Al Haberi (Yeni Bölüm)

18.45 Show Ana Haber (Canlı)

20.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 'Dizi' (Yeni Bölüm)

00.15 Herkese Karşı 'Yabancı Sinema'

02.00 Herkese Karşı 'Yabancı Sinema'

03.30 Aşk Laftan Anlamaz 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

16.00 Kefaret

19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Sen Çal Kapımı

00.15 Kefaret

02.45 Bay Yanlış

04.30 Babam Sınıfta Kaldı

06.00 Şevkat Yerimdar

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 İbo Show

05.30 Geniş Aile

KANAL D YAYIN AKIŞI

14.15 Hekimoğlu

14.00 İyi Aile Babası

18.45 Kanal D Haber

20.00 Bir Annenin Günahı 'Dizi' (Yeni Bölüm)

23.15 Sadakatsiz 'Dizi' (Tekrar)

01.30 Şehrin Adamı

03.30 Müzik Arası

ATV YAYIN AKIŞI

15.30 Kuruluş Osman

19.00 Hafta Sonu atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

00.20 Beni Unutma

02.35 Kırgın Çiçekler

05.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

03.40 Türkiye'nin Mutfağı