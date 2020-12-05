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TV Yayın akışı 5 Aralık 2020 Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

TV yayın akışı 5 Aralık 2020 Cumartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Bir Annenin Günahı, Gönül Dağı, Kuzey Yıldızı, Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte, 5 Aralık Cumartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

TV Yayın akışı 5 Aralık 2020 Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 5 Aralık Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

17.00 Çocuktan Al Haberi (Yeni Bölüm)
18.45 Show Ana Haber (Canlı)
20.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.15 Herkese Karşı 'Yabancı Sinema'
02.00 Herkese Karşı 'Yabancı Sinema'
03.30 Aşk Laftan Anlamaz 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

16.00 Kefaret
19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Sen Çal Kapımı
00.15 Kefaret
02.45 Bay Yanlış
04.30 Babam Sınıfta Kaldı
06.00 Şevkat Yerimdar

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber
20.00 İbo Show
05.30 Geniş Aile

KANAL D YAYIN AKIŞI

14.15 Hekimoğlu
14.00 İyi Aile Babası
18.45 Kanal D Haber
20.00 Bir Annenin Günahı 'Dizi' (Yeni Bölüm)
23.15 Sadakatsiz 'Dizi' (Tekrar)
01.30 Şehrin Adamı
03.30 Müzik Arası

ATV YAYIN AKIŞI

15.30 Kuruluş Osman
19.00 Hafta Sonu atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
00.20 Beni Unutma
02.35 Kırgın Çiçekler
05.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
03.40 Türkiye'nin Mutfağı

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