Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 5 Aralık Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
17.00 Çocuktan Al Haberi (Yeni Bölüm)
18.45 Show Ana Haber (Canlı)
20.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.15 Herkese Karşı 'Yabancı Sinema'
02.00 Herkese Karşı 'Yabancı Sinema'
03.30 Aşk Laftan Anlamaz 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
16.00 Kefaret
19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Sen Çal Kapımı
00.15 Kefaret
02.45 Bay Yanlış
04.30 Babam Sınıfta Kaldı
06.00 Şevkat Yerimdar
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 İbo Show
05.30 Geniş Aile
KANAL D YAYIN AKIŞI
14.15 Hekimoğlu
14.00 İyi Aile Babası
18.45 Kanal D Haber
20.00 Bir Annenin Günahı 'Dizi' (Yeni Bölüm)
23.15 Sadakatsiz 'Dizi' (Tekrar)
01.30 Şehrin Adamı
03.30 Müzik Arası
ATV YAYIN AKIŞI
15.30 Kuruluş Osman
19.00 Hafta Sonu atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
00.20 Beni Unutma
02.35 Kırgın Çiçekler
05.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
03.40 Türkiye'nin Mutfağı
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