TV yayın akışı 5 Eylül 2025 Cuma: Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Kanalların 5 Eylül 2025 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Bu akşam birbirinden farklı türde filmler sinemaseverleri bekliyor olacak. TV8'de ise MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Öte yandan yeni sezon için gün sayan bazı diziler tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün hangi kanalda ne var? İşte 5 Eylül Cuma ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı listesi...
Ekranlarda yeni sezonun başlamasıyla birlikte izleyiciler ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusunu gündemde tutmaya devam ediyor. Ulusal kanalların 5 Eylül 2025 TV yayın akış listeleri kontrol ediliyor. Biz de gününü ekran başında geçirmeyi planlayan seyirciler için ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı listelerini haberimizde derledik. İşte kanal kanal 5 Eylül Cuma TV yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Ateş Kuşları
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Can Borcu
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Gözleri KaraDeniz (tekrar)
22:50 Can Borcu
01:50 Gözleri KaraDeniz
04:20 Kardeşlerim
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar (tekrar)
23:30 Eşref Rüya
02:00 Poyraz Karayel
04:30 Kuzey Güney
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Günler
08:15 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Hükümet Kadın 2
22:15 Rüyanda Görürsün
00:15 Hükümet Kadın 2
02:00 Rüyanda Görürsün
03:30 Gelin Evi
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Süt Kardeşler
21:45 Süt Kardeşler
00:30 Baba Ocağı
02:15 Dürüye'nin Güğümleri
04:15 Söz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:08 İstiklal Marşı
05:10 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:00 Kara Tahta
08:30 Türk Sineması "Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi"
10:15 Türk Sineması "Aslan Hürkuş 3: Anka Adası"
12:15 Seksenler
15:55 Teşkilat
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Ters Yüz"
22:00 Gönül Dağı
01:10 Leyla İle Mecnun
04:00 Seksenler
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Hayır Oluversin Gari
23:15 Şevkat Yerimdar
01:00 Aşk Mantık İntikam
03:30 Her Yerde Sen
04:30 Son Yaz
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
