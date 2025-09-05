Habertürk
        TV yayın akışı 5 Eylül 2025 Cuma: Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Kanalların 5 Eylül 2025 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Böylece izleyiciler tarafından araştırılan '''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu yanıt buldu. Bu akşam birbirinden farklı türde filmler sinemaseverleri bekliyor olacak. TV8'de ise MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Öte yandan yeni sezon için gün sayan bazı diziler tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün hangi kanalda ne var? İşte 5 Eylül Cuma ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı listesi...

        Giriş: 05.09.2025 - 12:14 Güncelleme: 05.09.2025 - 12:14
        Ekranlarda yeni sezonun başlamasıyla birlikte izleyiciler ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusunu gündemde tutmaya devam ediyor. Ulusal kanalların 5 Eylül 2025 TV yayın akış listeleri kontrol ediliyor. Biz de gününü ekran başında geçirmeyi planlayan seyirciler için ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı listelerini haberimizde derledik. İşte kanal kanal 5 Eylül Cuma TV yayın akışı...

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:00 Ateş Kuşları

        07:00 Kahvaltı Haberleri

        08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Can Borcu

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Gözleri KaraDeniz (tekrar)

        22:50 Can Borcu

        01:50 Gözleri KaraDeniz

        04:20 Kardeşlerim

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:30 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Arka Sokaklar (tekrar)

        23:30 Eşref Rüya

        02:00 Poyraz Karayel

        04:30 Kuzey Güney

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Güzel Günler

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Hükümet Kadın 2

        22:15 Rüyanda Görürsün

        00:15 Hükümet Kadın 2

        02:00 Rüyanda Görürsün

        03:30 Gelin Evi

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Süt Kardeşler

        21:45 Süt Kardeşler

        00:30 Baba Ocağı

        02:15 Dürüye'nin Güğümleri

        04:15 Söz

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:08 İstiklal Marşı

        05:10 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:00 Kara Tahta

        08:30 Türk Sineması "Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi"

        10:15 Türk Sineması "Aslan Hürkuş 3: Anka Adası"

        12:15 Seksenler

        15:55 Teşkilat

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Yabancı Sinema "Ters Yüz"

        22:00 Gönül Dağı

        01:10 Leyla İle Mecnun

        04:00 Seksenler

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Karagül

        19:00 NOW Ana Haber

        20:00 Hayır Oluversin Gari

        23:15 Şevkat Yerimdar

        01:00 Aşk Mantık İntikam

        03:30 Her Yerde Sen

        04:30 Son Yaz

        06:00 Karagül

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        11:15 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

