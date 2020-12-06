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TV Yayın akışı 6 Aralık 2020 Pazar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

TV yayın akışı 6 Aralık 2020 Pazar yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Arıza, Kefaret, Maria ile Mustafa, Menajerimi Ara, Tövbeler Olsun ve MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte 6 Aralık Pazar Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

TV Yayın akışı 6 Aralık 2020 Pazar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 6 Aralık Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

17:00 Çocuktan Al Haber
18:45 Show Ana Haber
20:00 Arıza

FOX TV YAYIN AKIŞI

15:30 Mucize Doktor
19:00 Gülbin Tosun
20:00 Kefaret
23:30 Kefaret-Tekrar

STAR TV YAYIN AKIŞI

15:30 En Güzel Bölüm
15:45 Sefirin Kızı
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara

KANAL D YAYIN AKIŞI

19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 İyi Aile Babası

ATV YAYIN AKIŞI

15:50 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Maria ile Mustafa

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:10 Gönül Dağı
17:10 Sherk
19:00 Ana Haber
20:00 Tövbeler Olsun

TV8 YAYIN AKIŞI

13:30 Doğduğun Ev Kaderindir
16:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye

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