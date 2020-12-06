Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 6 Aralık Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
17:00 Çocuktan Al Haber
18:45 Show Ana Haber
20:00 Arıza
FOX TV YAYIN AKIŞI
15:30 Mucize Doktor
19:00 Gülbin Tosun
20:00 Kefaret
23:30 Kefaret-Tekrar
STAR TV YAYIN AKIŞI
15:30 En Güzel Bölüm
15:45 Sefirin Kızı
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
KANAL D YAYIN AKIŞI
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 İyi Aile Babası
ATV YAYIN AKIŞI
15:50 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Maria ile Mustafa
TRT 1 YAYIN AKIŞI
14:10 Gönül Dağı
17:10 Sherk
19:00 Ana Haber
20:00 Tövbeler Olsun
TV8 YAYIN AKIŞI
13:30 Doğduğun Ev Kaderindir
16:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
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