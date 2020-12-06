Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 6 Aralık Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

17:00 Çocuktan Al Haber

18:45 Show Ana Haber

20:00 Arıza

FOX TV YAYIN AKIŞI

15:30 Mucize Doktor

19:00 Gülbin Tosun

20:00 Kefaret

23:30 Kefaret-Tekrar

STAR TV YAYIN AKIŞI

15:30 En Güzel Bölüm

15:45 Sefirin Kızı

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

KANAL D YAYIN AKIŞI

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 İyi Aile Babası

ATV YAYIN AKIŞI

15:50 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Maria ile Mustafa

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:10 Gönül Dağı

17:10 Sherk

19:00 Ana Haber

20:00 Tövbeler Olsun

TV8 YAYIN AKIŞI

13:30 Doğduğun Ev Kaderindir

16:30 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye