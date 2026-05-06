Bugün televizyonda hangi diziler, filmler var? 6 Mayıs 2026 Çarşamba TV yayın akışı listesi
6 Mayıs 2026 Çarşamba gününe ait televizyon yayın akışları, izleyicilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Gün boyunca ekran başında vakit geçirmek isteyenler, hangi dizi, program ve karşılaşmaların yayınlanacağını merak ediyor. Bu akşam televizyon kanallarında farklı türlerde birçok yapım izleyiciyle buluşurken, Bayern Münih - PSG UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçı TRT ekranlarında futbolseverlerin odağında olacak. İşte günün Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi ve tüm detaylar...
6 Mayıs 2026 Çarşamba gününe ait TV yayın akışları, izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Gün içinde ve akşam saatlerinde ekrana gelecek dizi, film ve programları öğrenmek isteyenler, “Bugün televizyonda ne var?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Akşam kuşağında farklı türlerde yapımlar dikkat çekerken, Survivor Ünlüler - Gönüllüler yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Ayrıca Bayern Münih - PSG UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçı TRT 1 ekranlarında futbol tutkunlarını ekran başına toplamaya hazırlanıyor. İşte Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1 ve NOW TV’nin gün boyu yayınlayacağı içeriklerin ayrıntıları haberimizde...
KANALLARIN 6 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞLARI
KANAL D
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
00:15 Uzak Şehir
03:00 Gelinim Mutfakta
05:00 Siyah Beyaz Aşk
STAR TV
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
22:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
02:30 İstanbullu Gelin
05:00 Dürüye'nin Güğümleri
ATV
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kuruluş Orhan
00:20 A.B.İ.
03:00 Ateş Kuşları
05:30 Bir Küçük Gün Işığı
SHOW TV
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:00 Cansu Canan İle Yeni Sayfa
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Deliha 2
22:15 Ay Lav Yu
00:15 Gece Hattı
01:15 Deliha 2
02:45 Ay Lav Yu
04:15 Delikanlı
TRT 1
05:43 İstiklal Marşı
05:45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:40 Beni Böyle Sev
09:20 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Benim Adım Melek
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Garfield 2 : İki Kedinin Hikayesi | Yabancı Sinema
22:00 Bayern Münih - PSG | UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Karşılaşması
00:15 Taşacak Bu Deniz
02:50 Benim Adım Melek
NOW
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Yeraltı
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Yeraltı
00:15 Halef: Köklerin Çağrısı
03:15 Kefaret
04:15 Yasak Elma
06:00 Karagül
TV8
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Gel Konuşalım
04:30 Oynat Bakalım
05:30 Tuzak
6 MAYIS 2026 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ