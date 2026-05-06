        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 6 MAYIS 2026: Bugün televizyonda hangi diziler, filmler var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        Bugün televizyonda hangi diziler, filmler var? 6 Mayıs 2026 Çarşamba TV yayın akışı listesi

        6 Mayıs 2026 Çarşamba gününe ait televizyon yayın akışları, izleyicilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Gün boyunca ekran başında vakit geçirmek isteyenler, hangi dizi, program ve karşılaşmaların yayınlanacağını merak ediyor. Bu akşam televizyon kanallarında farklı türlerde birçok yapım izleyiciyle buluşurken, Bayern Münih - PSG UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçı TRT ekranlarında futbolseverlerin odağında olacak. İşte günün Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi ve tüm detaylar...

        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 10:22 Güncelleme:
        1

        6 Mayıs 2026 Çarşamba gününe ait TV yayın akışları, izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Gün içinde ve akşam saatlerinde ekrana gelecek dizi, film ve programları öğrenmek isteyenler, “Bugün televizyonda ne var?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Akşam kuşağında farklı türlerde yapımlar dikkat çekerken, Survivor Ünlüler - Gönüllüler yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Ayrıca Bayern Münih - PSG UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçı TRT 1 ekranlarında futbol tutkunlarını ekran başına toplamaya hazırlanıyor. İşte Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1 ve NOW TV’nin gün boyu yayınlayacağı içeriklerin ayrıntıları haberimizde...

        2

        KANALLARIN 6 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞLARI

        KANAL D

        07:00 Küçük Ağa

        09:00 Neler Oluyor Hayatta

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Eşref Rüya

        00:15 Uzak Şehir

        03:00 Gelinim Mutfakta

        05:00 Siyah Beyaz Aşk

        3

        STAR TV

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Aramızda Kalsın

        19:00 Star Haber

        20:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        22:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        02:30 İstanbullu Gelin

        05:00 Dürüye'nin Güğümleri

        4

        ATV

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kuruluş Orhan

        00:20 A.B.İ.

        03:00 Ateş Kuşları

        05:30 Bir Küçük Gün Işığı

        5

        SHOW TV

        06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        08:00 Cansu Canan İle Yeni Sayfa

        10:00 Bahar

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Deliha 2

        22:15 Ay Lav Yu

        00:15 Gece Hattı

        01:15 Deliha 2

        02:45 Ay Lav Yu

        04:15 Delikanlı

        6

        TRT 1

        05:43 İstiklal Marşı

        05:45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:40 Beni Böyle Sev

        09:20 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:30 Benim Adım Melek

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Garfield 2 : İki Kedinin Hikayesi | Yabancı Sinema

        22:00 Bayern Münih - PSG | UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Karşılaşması

        00:15 Taşacak Bu Deniz

        02:50 Benim Adım Melek

        7

        NOW

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Yeraltı

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Yeraltı

        00:15 Halef: Köklerin Çağrısı

        03:15 Kefaret

        04:15 Yasak Elma

        06:00 Karagül

        8

        TV8

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Survivor Ekstra

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        02:30 Gel Konuşalım

        04:30 Oynat Bakalım

        05:30 Tuzak

        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        Trump: Özgürlük Projesi durduruldu
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        İptal edilen düğün faciayı önledi!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Devler Ligi'nde ilk finalist Arsenal!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        "Ucuz kurtuldum"
        Dilara'yı yüksek sesli müzik kavgasında katletmişti... İşte istenen ceza!
        İşçilik maliyetindeki vergi yükü arttı
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Akaryakıt istasyonunda kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        5 bölgede sağanak, sıcaklıklar ise artıyor
        Milli Savunma Bakanlığı, YILDIRIMHAN'ı tanıttı
        R.Madrid'de büyük kriz!
        Zaniolo'dan G.Saray ve transfer kararı!
        'CHP siyasal çürümüşlük içinde'
