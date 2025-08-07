Bugün televizyonda neler var, Viking-Başakşehir maçı hangi kanalda? 7 Ağustos 2025 TV yayın akışı listesi
TV yayın akışı 7 Ağustos 2025 Perşembe günü için araştırılmaya başlandı. Bugün yayınlanacak yapımları merak eden seyirciler ''Bugün TV'de ne var?'' sorusunu gündeme taşıdı. Kanalların yayın akışlarına göre, bugün yerli ve yabancı filmlerin yanı sıra yarışma ve eğlence programları ekranda olacak. TRT 1'de ise UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu Viking-İstanbul Başakşehir maçı futbolseverlerle buluşacak. İşte, 7 Ağustos 2025 Perşembe Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listesi...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Uzak Şehir
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi
21:45 Yer Çekimi
23:30 Yer Çekimi
01:30 Süoer Volkan
03:00 Zalim İstanbul
05:00 Kuzey Güney
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Siyah Kalp
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Hayat Bayram Olsa
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 İkinci Şans
01:45 Kızılcık Şerbeti
04:15 İkinci Şans
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:58 İstiklal Marşı
06:00 Ege'nin Hamsisi
08:35 Kod Adı Kırlangıç
10:00 Kendi Düşen Ağlamaz
13:15 Seksenler
14:25 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 UEFA Avrupa Konferans Ligi Üçüncü Eleme Turu "Viking-İstanbul Başakşehir"
22:00 Türk Sineması "Yeniden Başlamak"
00:45 Leyla ile Mecnun
03:30 Seksenler
04:20 Kim Gitsin?
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Ateş Kuşları
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Oflu Hoca'nın Şifresi
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Aile Saadeti
03:00 Bir Gece Masalı
05:30 Ateş Kuşları
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Ada Masalı
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Canım Kardeşim
21:45 Dokuz Kere Leyla
23:45 Dokuz Kere Leyla
01:30 Aramızda Kalsın
03:30 Kiralık Aşk
05:30 Erkenci Kuş
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 4N1K
22:00 Benim Kocam Yapmaz
00:00 İlk Buluşma
01:45 İnadına Aşk
04:00 Son Yaz
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin Yaz
13:00 Yaparsın Bilirim
16:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular
01:15 MasterChef Türkiye
04:00 Gazete Magazin Yaz
