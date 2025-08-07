7 Ağustos 2025 TV yayın akışı listesi ile ‘’Bugün TV'de ne var?’’ sorusu yanıt buldu. Kanalların yayın akışlarına göre, bugün Show TV'de Güldür Güldür Show programı ekrana gelecekken, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? yarışması yayınlanacak. TRT 1'de ise UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu Viking-İstanbul Başakşehir maçı futbolseverlerle buluşacak. İşte, 7 Ağustos Perşembe Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı!