        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 7 AĞUSTOS 2025 || Bugün TV'de ne var, Viking-Başakşehir maçı hangi kanalda? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listesi

        Bugün televizyonda neler var, Viking-Başakşehir maçı hangi kanalda? 7 Ağustos 2025 TV yayın akışı listesi

        TV yayın akışı 7 Ağustos 2025 Perşembe günü için araştırılmaya başlandı. Bugün yayınlanacak yapımları merak eden seyirciler ''Bugün TV'de ne var?'' sorusunu gündeme taşıdı. Kanalların yayın akışlarına göre, bugün yerli ve yabancı filmlerin yanı sıra yarışma ve eğlence programları ekranda olacak. TRT 1'de ise UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu Viking-İstanbul Başakşehir maçı futbolseverlerle buluşacak. İşte, 7 Ağustos 2025 Perşembe Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        Giriş: 07.08.2025 - 14:41 Güncelleme: 07.08.2025 - 14:41
        1

        7 Ağustos 2025 TV yayın akışı listesi ile ‘’Bugün TV'de ne var?’’ sorusu yanıt buldu. Kanalların yayın akışlarına göre, bugün Show TV'de Güldür Güldür Show programı ekrana gelecekken, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? yarışması yayınlanacak. TRT 1'de ise UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu Viking-İstanbul Başakşehir maçı futbolseverlerle buluşacak. İşte, 7 Ağustos Perşembe Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı!

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:30 Yaprak Dökümü

        12:00 Kanal D Haber Gün Arası

        13:00 Uzak Şehir

        16:00 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi

        21:45 Yer Çekimi

        23:30 Yer Çekimi

        01:30 Süoer Volkan

        03:00 Zalim İstanbul

        05:00 Kuzey Güney

        3

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Siyah Kalp

        09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 Hayat Bayram Olsa

        15:00 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 İkinci Şans

        01:45 Kızılcık Şerbeti

        04:15 İkinci Şans

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:58 İstiklal Marşı

        06:00 Ege'nin Hamsisi

        08:35 Kod Adı Kırlangıç

        10:00 Kendi Düşen Ağlamaz

        13:15 Seksenler

        14:25 Teşkilat

        17:45 Kim Gitsin?

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 UEFA Avrupa Konferans Ligi Üçüncü Eleme Turu "Viking-İstanbul Başakşehir"

        22:00 Türk Sineması "Yeniden Başlamak"

        00:45 Leyla ile Mecnun

        03:30 Seksenler

        04:20 Kim Gitsin?

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:00 Ateş Kuşları

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Kader Oyunları

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Sen Anlat Karadeniz

        17:00 Oflu Hoca'nın Şifresi

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 Aile Saadeti

        03:00 Bir Gece Masalı

        05:30 Ateş Kuşları

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Menajerimi Ara

        09:00 Ada Masalı

        11:00 Aramızda Kalsın

        13:30 Kiralık Aşk

        16:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Canım Kardeşim

        21:45 Dokuz Kere Leyla

        23:45 Dokuz Kere Leyla

        01:30 Aramızda Kalsın

        03:30 Kiralık Aşk

        05:30 Erkenci Kuş

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat

        10:00 Yasak Elma

        12:45 Sen Çal Kapımı

        15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

        16:30 Karagül

        19:00 NOW Ana Haber

        20:00 4N1K

        22:00 Benim Kocam Yapmaz

        00:00 İlk Buluşma

        01:45 İnadına Aşk

        04:00 Son Yaz

        06:00 Karagül

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:30 Gazete Magazin Yaz

        13:00 Yaparsın Bilirim

        16:00 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular

        01:15 MasterChef Türkiye

        04:00 Gazete Magazin Yaz

        9
