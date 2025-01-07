TV yayın akışı 7 Ocak 2025: Bugün televizyonda neler var? İşte Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV yayın akışı
7 Ocak 2025 TV yayın akışı bugünü evde televizyon izleyerek geçirecek olan seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Yeni yılın ikinci haftasında bazı kanallar, dizilerin yeni bölümlerini yayınlama kararı aldı. Bazı kanallarda ise dizilerin tekrar bölümleri ya da filmler yayınlanacak. Kanalların yayın akışına göre, bugün Mehmed: Fetihler Sultanı, Sen Ağlama İstanbul dizileri ekrana gelirken yerli filmler sinemaseverlerle buluşacak. Peki, Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 7 Ocak 2025 Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...
Günün yorgunluğunu atmak için televizyon karşısına geçen izleyiciler, akşam kuşağında yer alan yapımları araştırmaya başladı. 7 Ocak 2025 TV yayın akışı listesi ile dizilerin yeni bölümünün olup olmadığı, kanallarda hangi programların ekrana geleceği belli oldu. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam Sivasspor-Beşiktaş maçı yanı sıra birçok dizi ve film izleyici karşısına çıkacak. Peki, Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 7 Ocak 2025 Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV yayın akışı...
7 OCAK 2025 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Lohusa
22:30 Lohusa
00:45 Sandık Kokusu
03:30 Siyah Kalp
05:45 Bahar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Sen Ağlama İstanbul
03:00 Güzel Köylü
05:00 Söz
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Cengiz Han Destanı
22:45 Son Sığınak
01:00 Jaws
03:15 Zalim İstanbul
05:00 Kuzey Güney
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım / Canlı
12:00 Survivor All Star-Gönüllüler
13:30 Survivor Panorama / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
05:30 Dizi
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 Sivasspor - Beşiktaş
21:00 Bir Gece Masalı
00:20 Kuruluş Osman
03:00 Aldatmak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.35 Hayallerinin Peşinde
07.25 Hayatımın Neşesi
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.45 Masumlar Apartmanı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00.15 Yabancı Sinema "Komşuluk Halleri"
02.25 Seksenler
03.50 Masumlar Apartmanı
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12.30 Kızıl Goncalar
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20.00 Kardeş Takımı
23.45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
02.00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar
04.30 Bay Yanlış
05.45 Şahane Hayatım