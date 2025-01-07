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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 7 OCAK 2025: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 7 Ocak 2025: Bugün televizyonda neler var? İşte Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV yayın akışı

        7 Ocak 2025 TV yayın akışı bugünü evde televizyon izleyerek geçirecek olan seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Yeni yılın ikinci haftasında bazı kanallar, dizilerin yeni bölümlerini yayınlama kararı aldı. Bazı kanallarda ise dizilerin tekrar bölümleri ya da filmler yayınlanacak. Kanalların yayın akışına göre, bugün Mehmed: Fetihler Sultanı, Sen Ağlama İstanbul dizileri ekrana gelirken yerli filmler sinemaseverlerle buluşacak. Peki, Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 7 Ocak 2025 Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 15:39 Güncelleme: 07.01.2025 - 15:39
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        1

        Günün yorgunluğunu atmak için televizyon karşısına geçen izleyiciler, akşam kuşağında yer alan yapımları araştırmaya başladı. 7 Ocak 2025 TV yayın akışı listesi ile dizilerin yeni bölümünün olup olmadığı, kanallarda hangi programların ekrana geleceği belli oldu. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam Sivasspor-Beşiktaş maçı yanı sıra birçok dizi ve film izleyici karşısına çıkacak. Peki, Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 7 Ocak 2025 Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV yayın akışı...

        2

        7 OCAK 2025 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Bahar

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Lohusa

        22:30 Lohusa

        00:45 Sandık Kokusu

        03:30 Siyah Kalp

        05:45 Bahar

        3

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Sen Ağlama İstanbul

        03:00 Güzel Köylü

        05:00 Söz

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:15 Yaprak Dökümü

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Cengiz Han Destanı

        22:45 Son Sığınak

        01:00 Jaws

        03:15 Zalim İstanbul

        05:00 Kuzey Güney

        5

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

        08:30 Gel Konuşalım / Canlı

        12:00 Survivor All Star-Gönüllüler

        13:30 Survivor Panorama / Canlı

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

        20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

        00:15 Survivor Ekstra / Canlı

        01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

        05:30 Dizi

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Sen Anlat Karadeniz

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 Sivasspor - Beşiktaş

        21:00 Bir Gece Masalı

        00:20 Kuruluş Osman

        03:00 Aldatmak

        7

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06.33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        06.35 Hayallerinin Peşinde

        07.25 Hayatımın Neşesi

        10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.45 Masumlar Apartmanı

        17.45 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        19.55 İddiaların Aksine

        20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

        00.15 Yabancı Sinema "Komşuluk Halleri"

        02.25 Seksenler

        03.50 Masumlar Apartmanı

        8

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.30 İlk Bakış

        08.00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

        10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

        12.30 Kızıl Goncalar

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

        19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

        20.00 Kardeş Takımı

        23.45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

        02.00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

        04.30 Bay Yanlış

        05.45 Şahane Hayatım

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