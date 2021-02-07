"Ben de çok özledim"

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 7 Şubat Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

14:00 Arıza

17:00 Çocuktan Al Haberi

18:45 Show Ana Haber

20:00 Arıza

KANAL D YAYIN AKIŞI

14:00 Kara Murat Ölüm Emri

15:45 Karayip Korsanları

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 6 Başlı Köpekbalığı

ATV YAYIN AKIŞI

15:50 Maraşlı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Hercai

STAR TV YAYIN AKIŞI

15:30 En Güzel Bölüm

15:45 Seni Çok Özledim

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:30 Merve Yıldırım

15:30 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun

20:00 Kefaret

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:10 Shrek

16:00 Tozkoparan İskender

19:00 Ana Haber

20:00 Tövbeer Olsun

TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 Yerli Sinema

20:00 Survivor 2021