Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 7 Şubat Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
14:00 Arıza
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Show Ana Haber
20:00 Arıza
KANAL D YAYIN AKIŞI
14:00 Kara Murat Ölüm Emri
15:45 Karayip Korsanları
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 6 Başlı Köpekbalığı
ATV YAYIN AKIŞI
15:50 Maraşlı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Hercai
STAR TV YAYIN AKIŞI
15:30 En Güzel Bölüm
15:45 Seni Çok Özledim
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
FOX TV YAYIN AKIŞI
13:30 Merve Yıldırım
15:30 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun
20:00 Kefaret
TRT 1 YAYIN AKIŞI
14:10 Shrek
16:00 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber
20:00 Tövbeer Olsun
TV8 YAYIN AKIŞI
16:00 Yerli Sinema
20:00 Survivor 2021
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