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        Haberler Televizyon TV yayın akışı: 8 Mayıs Bugün TV’de neler, hangi dizi ve filmler var? İşte Star TV, Kanal D, ATV, Show TV yayın akışı

        TV yayın akışı: 8 Mayıs Bugün TV'de neler, hangi dizi ve filmler var?

        Çarşamba gününe ait TV yayın akışı belli oldu. Bu akşam Kanal D'de Taş Kağıt Makas, Star TV'de Yerli Sinema Nalan, ATV'de Kuruluş Osman yayınlanacak. TV8'de ise Survivor All Star 2024 heyecanı devam edecek. Peki, bugün tv'de ne var? İşte, Kanal D, Show TV, TRT1, TV8, Now TV, ATV yayın akışı 8 Mayıs 2024

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2024 - 13:59 Güncelleme: 08.05.2024 - 13:59
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        1

        Televizyon kanallarında diziler ve filmler belli saatlerde izleyici karşısına çıkıyor. Ne izleyeceğine karar veremeyenler bugün TV’de neler var sorusuna yanıt arıyor. Ekranlara damga vuran diziler ve yarışma programları tv'de bugün izleyicisiyle buluşacak. İşte, 8 Mayıs tv yayın akışı listesi

        2

        BUGÜN EKRANA GELECEK YAPIMLAR

        8 Mayıs Çarşamba Kanal D’de Taş Kağıt Makas, Star TV’de Nalan filmi, Now TV’de Şahane Hayatım isimli dizi ekrana gelecek.

        TV8 YAYIN AKIŞI

        11:00 Survivor All Star 2024

        11:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım

        14:00 Survivor Ekstra

        16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20:00 Survivor All Star 2024

        00:15 Çarkıfelek

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        12:00 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Şahane Hayatım

        19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

        20:00 Şahane Hayatım

        00:15 Hudutsuz Sevda

        3

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        14:30 Gönül Dağı

        17:45 Lingo

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Bir Sevdadır

        23:55 Mehmed: Fetihler Sultanı

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Sandık Kokusu

        00:15 Kızılcık Şerbeti

        ATV YAYIN AKIŞI

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol’da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Kuruluş Osman

        00:20 Aldatmak

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        16:15 Güzel Köylü

        18:15 Star Ana Haber

        19:00 Çok Güzel Hareketler 2

        20:00 Yerli Sinema Nalan

        22:30 Yerli Sinema Nalan

        00:30 Yalı Çapkını

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Afili Aşk

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Arka Sokaklar

        18:45 70. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni Kırmızı Halı

        19:05 Kanal D Ana Haber

        20:00 Taş Kağıt Makas

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