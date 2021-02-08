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TV Yayın akışı 8 Şubat Pazartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı 8 Şubat 2021 Pazartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Çukur, Sefirin Kızı, Yasak Elma, Uyanış:Büyük Selçuklu yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte, 8 Şubat Pazartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

TV Yayın akışı 8 Şubat Pazartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 8 Şubat Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12.30 Adını Feriha Koydum 'Dizi' (Tekrar)
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Çukur 'Dizi'
00.15 Arıza 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)
05.15 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)
14.00 Temizlik Benim İşim
16.15 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Yasak Elma 'Dizi'
23.45 Baraj 'Dizi' (Tekrar)
02.15 Zuhal Topal'la Sofrada (Tekrar)
04.30 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar

TV8 YAYIN AKIŞI

09:45 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
09:45 Kırmızı Oda
12:30 Süper 1 Takım
12:45 Survivor Panorama
13:15 Süper 1 Takım
13:30 Survivor Panorama
14:45 Süper 1 Takım
15:00 Doya Doya Moda
15:45 Süper 1 Takım
16:00 Sinema
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz 'Dizi' (Tekrar)
18.30 Star Haber
20.00 Sefirin Kızı 'Dizi'
00.30 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Suikast 'Yabancı Film'
05.20 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta
16.00 Yüzleşme
19.00 Kanal D Haber
20.00 Fırıncının Karısı 'Türk Filmi'
21.45 Fırıncının Karısı 'Türk Filmi'
23.45 Harry Potter ve Ölüm Yadigarları:
02.30 Yüzleşme (Tekrar)
04.30 Gelinim Mutfakta(Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma 'Dizi'
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Maraşlı 'Dizi'
00.20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)
03.20 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15.55 Acemi Anneler 'Dizi'
17.15 Seksenler 'Dizi'
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Uyanış: Büyük Selçuklu 'Dizi'
00.15 Tövbeler Olsun 'Dizi' (Tekrar)
02.45 52 Hafta 'Belgesel'
03.10 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi (Tekrar)
03.55 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:15 Çook Yaşa
08:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
09:45 Kırmızı Oda
10:45 Survivor Panorama
13:00 Doya Doya Moda
13:30 Survivor Panorama
16:00 Sinema
17:15 Yerli Sinema
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

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