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        Haberler Bilgi Magazin Tv yayın akışı 9 Mart 2025: Bugün TV’de neler var? İşte Star TV, Kanal D, ATV, Show TV tv yayın akışı listesi

        Tv yayın akışı 9 Mart 2025: Bugün TV’de neler var? İşte Star TV, Kanal D, ATV, Show TV tv yayın akışı listesi

        TV yayın akışı listesi belli oldu. Gündüzden akşam kuşağına kadar farklı zevklere hitap eden içeriklerle dolu bir yayın akışı sunuyor. Peki bugün TV'de neler var?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2025 - 15:32 Güncelleme: 09.03.2025 - 15:32
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        Tv yayın akışı 9 Mart 2025
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        Televizyon ekranlarında yayınlanan dizi ve filmler tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Bu akşam ekrana gelecek olan yapımlar arasında Uzak Şehir, Deha, Kardelenler yayınlanacak. İşte 9 Mart kanalların tv yayın akışı

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 İkizler Memo - Can

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Pazar

        12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

        13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı

        14:30 Arka Sokaklar

        16:30 Piyasa

        18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

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        20.00 Uzak Şehir

        23:15 Piyasa

        01:30 Çatı Katı Aşk

        03:15 5N1K

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Sandık Kokusu

        10:00 Pazar Sürprizi

        13:00 Bahar

        15:30 Deha

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Deha

        00:15 Kızılcık Şerbeti

        02:45 Siyah Kalp

        04:45 Sandık Kokusu

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        06:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        06:05 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

        07:00 Yedi Numara

        07:55 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

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        08:15 Alparslan: Büyük Selçuklu

        11:45 Enine Boyuna

        13:00 Bir Zamanlar İstanbul

        15:55 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

        16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

        18:00 Ramazan Sevinci

        19:25 Ana Haber

        20:00 Teşkilat

        00:15 Vefa Sultan

        01:30 Mehmed: Fetihler Sultanı

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İki Aile

        08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

        09:00 Kral Kaybederse

        11:00 Tülin Şahin ile Moda

        12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

        14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

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        15:30 Yapay Zeka Çağı Yükleniyor

        16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

        16:45 Sahipsizler

        19:00 Star Haber

        20:00 Çok Güzel Hareketler 2

        23:45 Kral Kaybederse

        02:00 Yalı Çapkını

        04:15 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

        06:00 Kiralık Aşk

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:30 Zembilli

        07:30 atv'de Hafta Sonu

        10:00 Can Borcu

        13:25 Dizi TV

        14:15 Bir Gece Masalı

        17:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

        19:25 atv Ana Haber

        20:00 Kardelenler

        00:20 Can Borcu

        03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

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