Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 9 Şubat Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür
23:15 Romantik Komedi 2
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:00 Yüzleşme
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu
23:45 Elçiyi Öldür
ATV YAYIN AKIŞI
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Kupa Günlüğü
20:00 Maraşlı
20:45 Fenerbahçe- Başakşehir
22:30 Akıncı
STAR TV YAYIN AKIŞI
18:30 Star Haber
20:00 Sen Kimsin
22:30 Seni Çok Bekledim
FOX TV YAYIN AKIŞI
16:00 Zuhal Topal
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Baraj
23:45 Son Yaz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Masumlar Apartmanı
TV8 YAYIN AKIŞI
13:00 Doya Doya Moda
17:15 Yerli Sinema
20:00 Survivor 2021
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