Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 9 Şubat Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür

23:15 Romantik Komedi 2



KANAL D YAYIN AKIŞI

16:00 Yüzleşme

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu

23:45 Elçiyi Öldür

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:45 Kupa Günlüğü

20:00 Maraşlı

20:45 Fenerbahçe- Başakşehir

22:30 Akıncı

STAR TV YAYIN AKIŞI

18:30 Star Haber

20:00 Sen Kimsin

22:30 Seni Çok Bekledim

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal

19:00 Selçuk Tepeli

20:00 Baraj

23:45 Son Yaz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Masumlar Apartmanı

TV8 YAYIN AKIŞI

13:00 Doya Doya Moda

17:15 Yerli Sinema

20:00 Survivor 2021