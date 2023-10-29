29 Ekim 2023 TV yayın akışı: Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT1 TV'de neler var?
TV yayın akışı 29 Ekim 2023 Pazar günü araştırılıyor. Bugün televizyon ekranlarında Cumhuriyetimizin 100. yılına özel programlar yer alacak. Programları ve dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 29 Ekim 2023 Pazar Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı ve rehberi...
29 Ekim TV yayın akışı listesi kanalların resmi internet sitesinde paylaşıldı. Bu akşam FOX TV'de merakla beklenen Atatürk filmi izleyici karşısına çıkarken; TRT 1 ekranlarında ise Cumhuriyet Konseri yayınlanacak. İşte, 29 Ekim 2023 Pazar bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT1 TV yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Bir Yuvam Olsun
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Yuvam Olsun
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Aile
02:30 Hasret
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda İle Omuz Omuza
14:45 Çok Güzel Hareketler 2
15:30 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı
00:15 Üç Kız Kardeş
02:30 Poyraz Karayel
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:15 Beni Böyle Sev
07:35 Cumhuriyetimizin 100. Yılı
07:40 Ya İstiklal Ya Ölüm
10:50 Anıtkabir’den Naklen Yayın
11:10 Ya İstiklal Ya Ölüm
11:35 Enine Boyuna
13:00 Lingo
14:20 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel
15:55 İstiklal Yolu "Büyük Taaruz"
16:55 Türk Sineması "Kuruluş Hattı"
19:00 Ana Haber
20:15 Cumhuriyet Konseri
20:45 Teşkilat
00:15 3'te 3
01:30 Ya İstiklal Ya Ölüm
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:30 Şansımı Seveyim-Yerli Sinema
14:10 Bölük-Yerli Sinema
15:55 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
12:30 Fox’ta Atatürk’ün İzinde Bir Asır
14:30 Fox’ta Cumhuriyet Coşkusu
16:30 Fox’ta Cumhuriyet Destanı
18:30 Fox’ta Yüzyıllık Miras
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Atatürk Cumhuriyet Özel Programı
21:00 Atatürk
23:15 Objektifin Ardı: Atatürk
00:00 Bambaşka Biri
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Murat Aksoy İle Hafta Sonu
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk
14:00 Yalı Çapkını
16:00 Ömer
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Ömer
02:00 Güzel Köylü