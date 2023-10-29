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        Haberler Televizyon TV yayın akışı bugün: 29 Ekim 2023 Pazar Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT1 TV'de neler var?

        29 Ekim 2023 TV yayın akışı: Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT1 TV'de neler var?

        TV yayın akışı 29 Ekim 2023 Pazar günü araştırılıyor. Bugün televizyon ekranlarında Cumhuriyetimizin 100. yılına özel programlar yer alacak. Programları ve dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 29 Ekim 2023 Pazar Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı ve rehberi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2023 - 16:36 Güncelleme: 29.10.2023 - 16:36
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        1

        29 Ekim TV yayın akışı listesi kanalların resmi internet sitesinde paylaşıldı. Bu akşam FOX TV'de merakla beklenen Atatürk filmi izleyici karşısına çıkarken; TRT 1 ekranlarında ise Cumhuriyet Konseri yayınlanacak. İşte, 29 Ekim 2023 Pazar bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT1 TV yayın akışı...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Bir Yuvam Olsun

        10:00 Pazar Sürprizi

        13:00 Bir Yuvam Olsun

        14:30 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 Aile

        02:30 Hasret

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Yabancı Damat

        08:30 Konuştukça

        09:30 Set Ekstra

        09:45 Magazin D Pazar

        12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

        13:45 Arda İle Omuz Omuza

        14:45 Çok Güzel Hareketler 2

        15:30 Dilek Taşı

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Yargı

        00:15 Üç Kız Kardeş

        02:30 Poyraz Karayel

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:15 Beni Böyle Sev

        07:35 Cumhuriyetimizin 100. Yılı

        07:40 Ya İstiklal Ya Ölüm

        10:50 Anıtkabir’den Naklen Yayın

        11:10 Ya İstiklal Ya Ölüm

        11:35 Enine Boyuna

        13:00 Lingo

        14:20 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel

        15:55 İstiklal Yolu "Büyük Taaruz"

        16:55 Türk Sineması "Kuruluş Hattı"

        19:00 Ana Haber

        20:15 Cumhuriyet Konseri

        20:45 Teşkilat

        00:15 3'te 3

        01:30 Ya İstiklal Ya Ölüm

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 ATV’de Hafta Sonu

        10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet

        11:30 Dizi TV

        12:30 Şansımı Seveyim-Yerli Sinema

        14:10 Bölük-Yerli Sinema

        15:55 Kardeşlerim

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

        6

        FOX TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

        11:15 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

        12:30 Fox’ta Atatürk’ün İzinde Bir Asır

        14:30 Fox’ta Cumhuriyet Coşkusu

        16:30 Fox’ta Cumhuriyet Destanı

        18:30 Fox’ta Yüzyıllık Miras

        19:00 Fox Ana Haber

        20:00 Atatürk Cumhuriyet Özel Programı

        21:00 Atatürk

        23:15 Objektifin Ardı: Atatürk

        00:00 Bambaşka Biri

        7

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

        09:00 Murat Aksoy İle Hafta Sonu

        11:00 Tülin Şahin İle Moda

        12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk

        14:00 Yalı Çapkını

        16:00 Ömer

        18:15 Star Ana Haber

        19:00 Çok Güzel Hareketler 2

        20:00 Çok Güzel Hareketler 2

        23:45 Ömer

        02:00 Güzel Köylü

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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