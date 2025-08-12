Tv yayın akışı: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve film yayınlanacak? 12 Ağustos tv yayın akışı listesi
Bu akşam televizyonda hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağı merak ediliyor. Bu sebeple izleyiciler ''Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?'' sorularına yanıt arıyor. 12 Ağustos Pazartesi günü ekrana gelecek yapımlar için kanalların yayın akışları kontrol ediliyor. İşte 12 Ağustos 2025 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...
TV yayın akışı 12 Ağustos günü ekrana gelecek yapımları merak edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Bu akşam televizyonda Yüz Numaralı Adam, Kartal Eddie, Güven Bana gibi yapımlar yayınlanacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 12 Ağustos Salı Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı ve TV rehberi...
TRT1 YAYIN AKIŞI
09:45 Kendi Düşen Ağlamaz
13:00 Seksenler
14:15 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kartal Eddie
22:20 Gönül Dağı
00:00 Gönül Dağı
01:20 Leyla ile Mecnun
03:55 Seksenler
ATV YAYIN AKIŞI
10:00 Kader Oyunları
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Çakallarla Dans
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Güven Bana
23:20 Aile Saadeti
00:00 Aile Saadeti
00:20 Güven Bana
NOW TV YAYIN AKIŞI
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Yetenek Sizsiniz
00:00 Transfer Dosyası
01:30 İlk Buluşma
SHOW TV YAYIN AKIŞI
09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 İnatçı
00:00 Nasipse Olur
00:30 Kolonya Cumhuriyeti
02:30 Nasipse Olur
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 İstanbullu Gelin
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Hababam Sınıfı Güle Güle
21:50 Dizi
00:00 Mısır Tanrıları
01:10 Aramızda Kalsın
03:10 Kiralık Aşk
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Uzak Şehir
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Yüz Numaralı Adam
21:45 Yüz Numaralı Adam
23:45 Kuralsız Sokaklar
00:00 Poyraz Karayel:Küresel Sermaye
01:15 Poyraz Karayel:Küresel Sermaye
