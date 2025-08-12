Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Tv yayın akışı: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve film yayınlanacak? 12 Ağustos tv yayın akışı listesi

        Tv yayın akışı: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve film yayınlanacak? 12 Ağustos tv yayın akışı listesi

        Bu akşam televizyonda hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağı merak ediliyor. Bu sebeple izleyiciler ''Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?'' sorularına yanıt arıyor. 12 Ağustos Pazartesi günü ekrana gelecek yapımlar için kanalların yayın akışları kontrol ediliyor. İşte 12 Ağustos 2025 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...

        Giriş: 12.08.2025 - 10:48 Güncelleme: 12.08.2025 - 10:48
        12 Ağustos tv yayın akışı listesi
        TV yayın akışı 12 Ağustos günü ekrana gelecek yapımları merak edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Bu akşam televizyonda Yüz Numaralı Adam, Kartal Eddie, Güven Bana gibi yapımlar yayınlanacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 12 Ağustos Salı Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı ve TV rehberi...

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        09:45 Kendi Düşen Ağlamaz

        13:00 Seksenler

        14:15 Teşkilat

        17:45 Kim Gitsin?

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Kartal Eddie

        22:20 Gönül Dağı

        00:00 Gönül Dağı

        01:20 Leyla ile Mecnun

        03:55 Seksenler

        ATV YAYIN AKIŞI

        10:00 Kader Oyunları

        13:00 Gün Ortası

        14:00 Sen Anlat Karadeniz

        17:00 Çakallarla Dans

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Güven Bana

        23:20 Aile Saadeti

        00:00 Aile Saadeti

        00:20 Güven Bana

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        10:00 Yasak Elma

        12:45 Sen Çal Kapımı

        15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası

        16:30 Karagül

        19:00 NOW Ana Haber

        20:00 Yetenek Sizsiniz

        00:00 Transfer Dosyası

        01:30 İlk Buluşma

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 İnatçı

        00:00 Nasipse Olur

        00:30 Kolonya Cumhuriyeti

        02:30 Nasipse Olur

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        09:00 İstanbullu Gelin

        11:00 Aramızda Kalsın

        13:30 Kiralık Aşk

        16:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Hababam Sınıfı Güle Güle

        21:50 Dizi

        00:00 Mısır Tanrıları

        01:10 Aramızda Kalsın

        03:10 Kiralık Aşk

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        09:30 Yaprak Dökümü

        12:00 Kanal D Haber Gün Arası

        13:00 Uzak Şehir

        16:00 Aşk-ı Memnu

        19:00 Kanal D Ana Haber

        20:00 Yüz Numaralı Adam

        21:45 Yüz Numaralı Adam

        23:45 Kuralsız Sokaklar

        00:00 Poyraz Karayel:Küresel Sermaye

        01:15 Poyraz Karayel:Küresel Sermaye

