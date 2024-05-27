Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Tv yayın akışı: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte, Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TRT1 TV yayın akışı...

        Tv yayın akışı: Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Haftanın ilk gününde yayınlanacak olan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Birbirinden farklı türde diziler, filmler ve programlar izleyiciyle buluşuyor. İşte 27 Mayıs 2024 Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TRT1 TV yayın akışı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2024 - 09:54 Güncelleme: 27.05.2024 - 10:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Tv yayın akışı belli oldu. Programları ve dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, tv yayın akışı ve rehberi...

        2

        GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

        Show TV'de bu akşam saat 20.00'da Güldür Güldür Show yayınlanacak.

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        05:30 AZİZ

        08:00 BU SABAH

        10:00 GÜZEL GÜNLER (TEKRAR)

        12:30 ASLI HÜNEL İLE GELİN EVİ

        15:00 DİDEM ARSLAN YILMAZ’LA VAZGEÇME

        18:45 SHOW ANA HABER

        20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

        3

        ÖRÜMCEK ADAM EVE DÖNÜŞ YOK

        Örümcek-Adam Eve Dönüş Yok, kimliği açığa Örümcek-Adam'ın, sırrını geri vermesi için Doktor Strange'den yardım istemesiyle birlikte yaşananları konu ediyor. Örümcek-Adam'ın kimliği ifşa edilerek onun ve sevdiklerinin hayatı, halkın gözü önüne serilir. Kendisini büyük bir kaosun ortasında bulan Peter, aynı zamanda suç ortakları olarak lanse edilen MJ ve Ned'in hayatının da olumsuz etkilenmesine şahit olur. Arkadaşlarının üniversiteye girme şanslarının yok olmasına seyirci kalmak istemeyen Peter, sırrını geri vermesi için Doktor Strange'den yardım ister. Peter'ın yakarışından etkilenip ona yardım etmeyi kabul eden Strange, Unutma Büyüsü'nü yapmaya başlar. Ancak bu büyü, MJ, Ned, May ve Happy'nin de Örümcek-Adam'ın kim olduğunu unutmasına neden olacaktır. Arkadaşlarının kim olduğunu hatırlamasını, diğer kişilerin unutmasını isteyen Peter, Strange büyüyü yaparken parametreleri değiştirir. Ancak bu durum beklenmedik olaylara neden olur.

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 KAHVALTI HABERLERİ

        10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

        13:00 GÜN ORTASI

        14:00 MUTFAK BAHANE

        16:00 ESRA EROL’DA

        19:00 ATV ANA HABER

        20:00 ÖRÜMCEK ADAM EVE DÖNÜŞ YOK

        4

        KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYÜBİ

        Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam 20.00'da TRT1'de.

        Süreyya’nın intikamını almak ve beyleri kurtarmak için harekete geçen Selahaddin, Mülhem’i köşeye sıkıştırmaya başarmıştır.

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06:13 İSTİKLAL MARŞI VE GÜNÜN PROGRAM

        06:15 NOSTALJİ KUŞAĞI “UĞURLUGİLLER”

        06:55 BALKAN NİNNİSİ

        10:30 ALİŞAN İLE HAYATA GÜLÜMSE

        13:15 SEKSENLE

        14:30 GÖNÜL DAĞI

        17:45 LİNGO TÜRKİYE

        19.00 ANA HABER

        19.55 İDDİALARIN AKSİNE

        20.00 KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYÜBİ

        5

        YALAN DİZİSİ

        Yalan dizisi birinci bölüm bu akşam Kanal D'de!

        Kocasının katili olmakla suçlanan Melike, yirmi yıl sonra hapisten çıkar. Yıllarca hasret kaldığı kızına kavuşmaktan başka derdi olmayan Melike, dışarıda kendisini yalanlarla örülü bir dünyanın beklediğinden habersizdir.

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 AFİLİ AŞK

        09:00 NELER OLUYOR HAYATTA

        11:00 ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ

        13:00 GELİNİM MUTFAKTA

        16:00 TAŞ KAĞIT MAKAS

        18:40 KANAL D ANA HABER

        20:00 YALAN

        22:45 YALAN

        6

        KIZIL GONCALAR

        Cüneyd’in babası Vahit’in dönüşü herkesi şaşırtmış, posta oturmak üzere olan Cüneyd de bu karşılaşmayla sarsılmıştır. Öte yandan duyduklarını Levent ve Beste’ye belli etmeyen Mira, Naim’in söylediklerinden emin olmak için kesin kanıtı bulmaya kalkışır. Levent ise yıllar sonra oğlunun karşısına perişan bir halde çıkıp, her şeyden vazgeçmiş bir derviş gibi görünen Vahit’ten şüphelenmiştir. Ululara katılmak üzere dergahtan ayrılmaya hazırlanan Sadi ise Vahit’in Cüneyd’in en zor anlarında bile yanında durup oğluna destek olmasıyla abisinin yanında durur.

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT

        10:30 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

        12:00 YASAK ELMA

        20:30 EN HAMARAT BENİM

        16:30 KIZIL GONCALAR

        19:00 SELÇUK TEPELİ İLE NOW ANA HABER

        20:00 KIZIL GONCALAR (TEKRAR)

        7

        SURVİVOR

        Survivor bu akşam 20.00'da Tv8'de!

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 8’DE SAĞLIK

        08:30 ARAMIZDA KALMASIN

        11:15 SURVİVOR ALL STAR 2024

        11:45 DEMET VE JESS’LE GEL KONUŞALIM

        14:00 SURVİVOR EKSTRA

        16:00 ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ

        20:00 SURVİVOR ALL STAR 2024

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        Diyaliz sonrası fenalaşan 14 hasta entübe edildi!
        Diyaliz sonrası fenalaşan 14 hasta entübe edildi!
        Artık o da SUV oldu
        Artık o da SUV oldu
        Sokak köpeklerini uyutmak yahut kısırlaştırmak yerine spirali neden düşünmüyoruz?  
        Sokak köpeklerini uyutmak yahut kısırlaştırmak yerine spirali neden düşünmüyoruz?  
        İnsanlar ve köpekler: Ölüm ve yaşam arasında
        İnsanlar ve köpekler: Ölüm ve yaşam arasında
        Galatasaray kasasını doldurdu
        Galatasaray kasasını doldurdu
        İnşaat kazı alanında ikincisi bulundu!
        İnşaat kazı alanında ikincisi bulundu!
        Ünlülerin şampiyonluk kutlaması
        Ünlülerin şampiyonluk kutlaması
        63 yaşındaydı... Yakınları haber alamadı! Feci ölüm!
        63 yaşındaydı... Yakınları haber alamadı! Feci ölüm!
        G.Saray'dan şampiyonluk paylaşımları!
        G.Saray'dan şampiyonluk paylaşımları!
        Doğum izni artacak mı?
        Doğum izni artacak mı?
        İşte şampiyonluk anları!
        İşte şampiyonluk anları!
        Çocukların kavgasıyla başlamış 3 kişi ölmüştü! Flaş gelişme!
        Çocukların kavgasıyla başlamış 3 kişi ölmüştü! Flaş gelişme!
        Okan Buruk'tan olay gönderme
        Okan Buruk'tan olay gönderme
        24'üncü zaferin mimarları!
        24'üncü zaferin mimarları!
        Mersin-Adana yolunda kaza!
        Mersin-Adana yolunda kaza!
        Yer sarı gök kırmızı!
        Yer sarı gök kırmızı!
        Ergin Ataman'lı Pana şampiyon!
        Ergin Ataman'lı Pana şampiyon!
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Florya'da çılgın kutlama!
        Florya'da çılgın kutlama!