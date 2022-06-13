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Televizyon yayın akışı 13 Haziran Pazartesi : Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 TV yayın akışında neler var?

13 Haziran TV yayın akışında hangi dizi, film ve haber bültenlerinin ekrana geleceği televziyon seyircileri tarafından araştırılıyor. Günün yorgunluğunu televizyon izleyerek atmak isteyenler 13 Haziran Pazartesi akşamı; Hakim filmi final bölü ve Yasak Elma sezon finali bölümünü izleyebilecek. İşte, TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışı…

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  • 01
    TV yayın akışı programı 13 Haziran 2022 Pazartesi! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 TV yayın akışında neler var?

    Dizi severler 13 Haziran TV yayın akışında hangi dizi ve filmlerin yer aldığını araştırıyor.  13 Haziran Pazartesi akşamı; ATV’de Hakim final bölümüyle, FOX TV’de Yasak Elma sezon final bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. 13 Haziran Pazartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;
  • 02
    TV yayın akışı programı 13 Haziran 2022 Pazartesi! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 TV yayın akışında neler var?

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin

    08:30 Bu Sabah

    10:30 Şef Kapımda

    12:10 Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    18.45 SHOW Ana Haber

    20:00 Alpex: Ölüm Adası

    21:45 Ip Man 4: Final

    00:15 Alpex: Ölüm Adası

    02:00 Ip Man 4: Final

    SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • 03
    TV yayın akışı programı 13 Haziran 2022 Pazartesi! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 TV yayın akışında neler var?

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Küçük Ağa

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Yaprak Dökümü

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşk-ı Memnu

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Yerli Sinema

    22:30 Yerli Sinema

    00:30 Seversin
  • 04
    TV yayın akışı programı 13 Haziran 2022 Pazartesi! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 TV yayın akışında neler var?

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar İle Bugün

    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

    16.00 Güzel Köylü

    18.30 Star Haber

    20:00 Anonim

    21:45 Anonim

    23:45 Sucu Kamil

    01:30 Fazilet Hanım ve Kızları

    03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • 05
    TV yayın akışı programı 13 Haziran 2022 Pazartesi! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 TV yayın akışında neler var?

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

    13:00 En Hamarat Benim

    16:45 Gizli Saklı

    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

    20:00 Yasak Elma

    23:45 Senden Daha Güzel

    02:15 Gizli Saklı

    04:30 İnadına Aşk

    06:00 Aşk Yeniden
  • 06
    TV yayın akışı programı 13 Haziran 2022 Pazartesi! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 TV yayın akışında neler var?

    ATV YAYIN AKIŞI

    06:20 Kuruluş Osman

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol’da – Özel

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Hakim-FİNAL

    00:20 Yalnız Kurt
  • 07
    TV yayın akışı programı 13 Haziran 2022 Pazartesi! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 TV yayın akışında neler var?

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

    05:45 Hapishanedeki Çiçek

    08:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

    10:00 Alişan İle Gülümse Hayata

    12:45 Türkiye’nin Mutfağı

    15:15 Gönül Dağı

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Yabancı Sinema “Meg: Derinlerdeki Dehşet”

    00:35 Kara Tahta

    03:00 Gönül Dağı
  • 08
    TV yayın akışı programı 13 Haziran 2022 Pazartesi! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 TV yayın akışında neler var?

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım

    07:15 8’de Sağlık

    08:30 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

    11:15 Survivor All Star 13:00 Survivor Panorama

    15:00 Canım Annem

    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

    20:00 Survivor All Star / Yeni Bölüm

    00:15 Survivor Ekstra

    02:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    04:15 Müge ve Gülşen’le

    2.Sayfa 05:30 Oynat Bakalım

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