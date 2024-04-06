TV yayın akışı: Yerli ve yabancı sinema filmleri bugün TV'de! İşte Kanal D, ATV, Show TV, TRT1, Now TV tv yayın akışı listesi
Cumartesi günü birbirinden farklı kanallarda diziler ve filmler yayınlanıyor. Bu akşam ekrana gelecek olan sinema filmleri heyecan dolu olacak. Hazırladığımız TV yayın akışı rehberi ile bugün tv'de neler var sorusuna yanıt verdik. İşte en çok izlenen kanalların 6 Nisan 2024 TV yayın akışları…
Televizyon kanalları, sabah kuşaklarından dizilere, öğlen programlarından haberlere kadar pek çok farklı alanda yapım ile milyonları ekran başına topluyor. Peki kanalların bugünkü yayın akışında neler var? Sizin için hazırladığımız TV yayın akışı rehberini inceleyerek TV'de bugün ekrana gelecek yabancı sinema filmleri ve TV'de bugün spor ekranı hakkında bilgi sahibi olabilir, TV'de bugün hangi diziler var sorunuza yanıt bulabilirsiniz. İşte 6Nisan 2024 TV yayın akışı
6 NİSAN 2024 CUMARTESİ EKRANA GELECEK OLAN PROGRAMLAR
Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan dizi ve filmler belli oldu. Now TV'de Korkma Ben Yanındayım, Show TV’deGüldür Güldür Show, Kanal D’de saat 00.15'te Çember: Ölüm Bizi Ayırına Kadar (Yerli Sinema) yayınlanacak.
TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 6 NİSAN 2024
STAR TV YAYIN AKIŞI
14:00 Ömer
16:00 Yerli Dizi Tekrarı
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Bay Link Kayıp Efsane (Yabancı Sinema)
23:50 Yerli Dizi Tekrarı
02:30 Aramızda Kalsın
TV8 YAYIN AKIŞI
10:00 Gazete Magazin
14:15 Cevap Ver Türkiye
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan
02:30 Gazete Magazin
05:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan
KANAL D YAYIN AKIŞI
13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:45 Gırgıriye'de Şenlik Var (Yerli Sinema)
15:30 Taş Kağıt Makas
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Çember: Ölüm Bizi Ayırına Kadar (Yerli Sinema)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13:00 Şaşkın Damat (Yerli Sinema)
15:15 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
02:45 Bahar
05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
ATV YAYIN AKIŞI
12:30 Kardeşlerim
16:40 Baba Parası (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:00 Kardeşlerim
00:20 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi (Yabancı Sinema)
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
05:30 Mevlid ve Süleyman Çelebi
NOW TV YAYIN AKIŞI
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:00 Korkma Ben Yanındayım
14:30 Şahane Hayatım
15:45 Kzıl Goncalar
19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Korkma Ben Yanındayım
23:30 Kirli Sepeti