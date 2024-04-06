Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon TV yayın akışı: Yerli ve yabancı sinema filmleri bugün TV’de! 6 Nisan 2024 Bugün TV’de neler var? İşte Kanal D, ATV, Show TV, TRT1, Now TV tv yayın akışı listesi

        TV yayın akışı: Yerli ve yabancı sinema filmleri bugün TV'de! İşte Kanal D, ATV, Show TV, TRT1, Now TV tv yayın akışı listesi

        Cumartesi günü birbirinden farklı kanallarda diziler ve filmler yayınlanıyor. Bu akşam ekrana gelecek olan sinema filmleri heyecan dolu olacak. Hazırladığımız TV yayın akışı rehberi ile bugün tv'de neler var sorusuna yanıt verdik. İşte en çok izlenen kanalların 6 Nisan 2024 TV yayın akışları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2024 - 13:36 Güncelleme: 06.04.2024 - 13:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Televizyon kanalları, sabah kuşaklarından dizilere, öğlen programlarından haberlere kadar pek çok farklı alanda yapım ile milyonları ekran başına topluyor. Peki kanalların bugünkü yayın akışında neler var? Sizin için hazırladığımız TV yayın akışı rehberini inceleyerek TV'de bugün ekrana gelecek yabancı sinema filmleri ve TV'de bugün spor ekranı hakkında bilgi sahibi olabilir, TV'de bugün hangi diziler var sorunuza yanıt bulabilirsiniz. İşte 6Nisan 2024 TV yayın akışı

        2

        6 NİSAN 2024 CUMARTESİ EKRANA GELECEK OLAN PROGRAMLAR

        Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan dizi ve filmler belli oldu. Now TV'de Korkma Ben Yanındayım, Show TV’deGüldür Güldür Show, Kanal D’de saat 00.15'te Çember: Ölüm Bizi Ayırına Kadar (Yerli Sinema) yayınlanacak.

        3

        TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 6 NİSAN 2024

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        14:00 Ömer

        16:00 Yerli Dizi Tekrarı

        18:15 Star Haber

        19:00 Çok Güzel Hareketler 2

        20:00 Bay Link Kayıp Efsane (Yabancı Sinema)

        23:50 Yerli Dizi Tekrarı

        02:30 Aramızda Kalsın

        TV8 YAYIN AKIŞI

        10:00 Gazete Magazin

        14:15 Cevap Ver Türkiye

        16:30 Çarkıfelek

        20:00 Survivor All Star 2024

        00:15 Survivor Ekstra

        01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan

        02:30 Gazete Magazin

        05:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

        13:45 Gırgıriye'de Şenlik Var (Yerli Sinema)

        15:30 Taş Kağıt Makas

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Üç Kız Kardeş

        00:15 Çember: Ölüm Bizi Ayırına Kadar (Yerli Sinema)

        4

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        13:00 Şaşkın Damat (Yerli Sinema)

        15:15 Sandık Kokusu

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 Kızılcık Şerbeti

        02:45 Bahar

        05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        ATV YAYIN AKIŞI

        12:30 Kardeşlerim

        16:40 Baba Parası (Yerli Sinema)

        19:00 ATV Ana Haber

        19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

        20:00 Kardeşlerim

        00:20 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi (Yabancı Sinema)

        02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

        05:30 Mevlid ve Süleyman Çelebi

        5

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        11:20 Memet Özer İle Mutfakta

        12:00 Korkma Ben Yanındayım

        14:30 Şahane Hayatım

        15:45 Kzıl Goncalar

        19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Korkma Ben Yanındayım

        23:30 Kirli Sepeti

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        21 yaşındaki Ayşenur'u katletmişti! Mahkeme: Kaza değil müebbet!
        21 yaşındaki Ayşenur'u katletmişti! Mahkeme: Kaza değil müebbet!
        Çiçekli, sohbetli devir teslim... İşte demokrasinin güzelliği
        Çiçekli, sohbetli devir teslim... İşte demokrasinin güzelliği
        Düğüm yarın çözülecek!
        Düğüm yarın çözülecek!
        Mektubu yazdı, elini daha da sıkılaştırdı
        Mektubu yazdı, elini daha da sıkılaştırdı
        "101 puanla şampiyon olur!"
        "101 puanla şampiyon olur!"
        Yüklü miktarda para aldı! İşte MOSSAD ajanı!
        Yüklü miktarda para aldı! İşte MOSSAD ajanı!
        9 günlük bayram tatili için rota önerileri
        9 günlük bayram tatili için rota önerileri
        Evin giriş kapısının önünde merdivenden düşüp öldü!
        Evin giriş kapısının önünde merdivenden düşüp öldü!
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Yapay zekâyı 1956'da öngördü
        Yapay zekâyı 1956'da öngördü
        Bir dönemin modası küllerinden doğdu
        Bir dönemin modası küllerinden doğdu
        Emeklilik için toplu prim ödenir mi?
        Emeklilik için toplu prim ödenir mi?
        Sürücüler dikkat! Nerelerde yoğunluk var? Akın akın gidiyorlar!
        Sürücüler dikkat! Nerelerde yoğunluk var? Akın akın gidiyorlar!
        Bu manşeti hak etti
        Bu manşeti hak etti
        Beşiktaş'ta gergin gün!
        Beşiktaş'ta gergin gün!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 3 bölgemizde yağış var!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 3 bölgemizde yağış var!
        Kanser gençler arasında neden artıyor?
        Kanser gençler arasında neden artıyor?
        İtalya'da Covid fonu yolsuzluğu operasyonu: 600 milyon euro değerinde mal varlığına el konuldu
        İtalya'da Covid fonu yolsuzluğu operasyonu: 600 milyon euro değerinde mal varlığına el konuldu
        En çok Mevlana Müzesi ziyaret edildi
        En çok Mevlana Müzesi ziyaret edildi
        Süper Lig'de 31. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 31. haftanın panoraması!