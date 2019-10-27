Bugün TV'de hangi dizi, film veya yarışma programı var? Pazar akşamı evde geçirmek isteyenler TV'de neler olacağını merak ediyorlar. Sizler için TV yayın akışlarını bir araya getirdik. İşte 27 Ekim 2019 TV yayın akışları...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18:45 Hafta Sonu Ana Haber Canlı
20:00 AŞK AĞLATIR YENİ BÖLÜM
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU
20.00 SAVAŞÇI
KANAL D YAYIN AKIŞI
18:45 KANAL D HABER HAFTA SONU
20:00 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 YENİ BÖLÜM
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Büyük BaskınYabancı Sinema - TV'de İlk! BÜYÜK BASKIN
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 KİMSE BİLMEZ 19. BÖLÜM
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