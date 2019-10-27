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TV yayın akışları 27 Ekim! Bugün TV'de hangi diziler var? Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV

TV yayın akışları 27 Ekim 2019. Bugün televizyonda birçok dizi ve yarışma yayınlanacak. Ayrıca film tutkunlarını da sürprizler bekliyor. Pazar akşamı ne izleyeceğim diyorsanız işte size TV yayın akışları

TV yayın akışları

Bugün TV'de hangi dizi, film veya yarışma programı var? Pazar akşamı evde geçirmek isteyenler TV'de neler olacağını merak ediyorlar. Sizler için TV yayın akışlarını bir araya getirdik. İşte 27 Ekim 2019 TV yayın akışları...

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:45 Hafta Sonu Ana Haber Canlı
20:00 AŞK AĞLATIR YENİ BÖLÜM

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU
20.00 SAVAŞÇI

KANAL D YAYIN AKIŞI

18:45 KANAL D HABER HAFTA SONU
20:00 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 YENİ BÖLÜM

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Büyük BaskınYabancı Sinema - TV'de İlk! BÜYÜK BASKIN

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 KİMSE BİLMEZ 19. BÖLÜM

TÜM TV YAYIN AKIŞI SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

 

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