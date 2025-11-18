A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında deplasmanda İspanya ile karşılaşacak. La Cartuja Stadı'nda oynanacak milli maç TV8 canlı izle ekranı ile takip edilecek. Heyecan dolu karşılaşmaya kısa süre kala milli maç canlı izle linki futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. TV8 frekans ayarları ve uydu bilgileri başta olmak üzere mücadeleye ilişkin tüm detayları haberimizde derledik. İşte, İspanya - Türkiye maçı TV8 canlı izle linki ve frekans bilgileri…