TV8 canlı izle ekranı ile milli maç takip et! İspanya - Türkiye maçı TV8 canlı izle
TV8 canlı izle ekranı milli maç için araştırılmaya başlandı. A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki son maçında bu akşam İspanya ile karşı karşıya gelecek. İspanya - Türkiye maçı TV8'den naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Kritik karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler milli maç canlı izle linki için arama motorlarına yöneldi. TV8 frekans ayarları ve uydu bilgileri de gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri İspanya - Türkiye milli maçı TV8 canlı izle linki ve frekans bilgileri!
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında deplasmanda İspanya ile karşılaşacak. La Cartuja Stadı'nda oynanacak milli maç TV8 canlı izle ekranı ile takip edilecek. Heyecan dolu karşılaşmaya kısa süre kala milli maç canlı izle linki futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. TV8 frekans ayarları ve uydu bilgileri başta olmak üzere mücadeleye ilişkin tüm detayları haberimizde derledik. İşte, İspanya - Türkiye maçı TV8 canlı izle linki ve frekans bilgileri…
İSPANYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İspanya - Türkiye maçı, 18 Kasım 2025 Salı günü yani bu akşam TSİ 22.45’te başlayacak.
Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayerh'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Sven Jablonski olacak.
İSPANYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Sevilla şehrindeki La Cartuja Stadı'nda oynanacak mücadele, TV8 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
MİLLİ MAÇ CANLI İZLE EKRANI
Aşağıda yer alan link aracılığıyla milli maçı canlı ve şifresiz olarak takip edebilirsiniz.
https://www.tv8.com.tr/canli-yayin
18 KASIM 2025 TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Zahide Yetiş’le Sence?
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
19:45 MasterChef Türkiye
22:45 İspanya - Türkiye / Canlı
01:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
TV8 FREKANS BİLGİLERİ VE UYDU AYARLARI
UYDU
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12356 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 7100 Ksym/s
Fec: 2/3
UYDU
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12346 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 9600 Ksym/s
Fec: 3/4
KABLO TV
Kablo TV hizmeti verilen illerde S 34
DIGITURK
Kanal 28
TELEDÜNYA
HD: 29.KANAL
SD: 907.KANAL
D-SMART
Kanal 28