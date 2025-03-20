Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor TV8 CANLI İZLE KESİNTİSİZ || UEFA Uluslar Ligi Türkiye Macaristan milli maçı TV8 canlı yayın izle şifresiz ekranı

        TV8 canlı izle ekranı ile milli maç takip et! Türkiye Macaristan maçı TV8 canlı izle

        TV8 canlı izle ekranı milli maç için araştırılmaya başlandı. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu ilk maçında bu akşam Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Macaristan maçı TV8'den naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler milli maç canlı izle linki araştırmalarına hız kazandırdı. TV8 frekans ayarları ve 20 Mart yayın akışı da gündemdeki yerini aldı. İşte, UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan milli maçı TV8 canlı izle linki ve frekans bilgileri!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 14:54 Güncelleme: 20.03.2025 - 19:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        UEFA Uluslar Ligi’nde A Ligi’ne yükselme mücadelesi veren A Milli Futbol Takımı, A/B play-off turu ilk maçında Macaristan’ı konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak milli maç TV8 canlı izle ekranı ile takip edilecek. Heyecan dolu karşılaşmaya kısa süre kala milli maç canlı izle linki futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. TV8 frekans ayarları, uydu bilgileri ve 20 Mart yayın akışı başta olmak üzere mücadeleye ilişkin tüm detayları haberimizde derledik. İşte, Türkiye - Macaristan maçı TV8 canlı izle linki ve frekans bilgileri…

        2

        TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Türkiye - Macaristan maçı, 20 Mart Perşembe günü yani bu akşam saat 20.00’de başlayacak.

        Karşılaşmada Slovakya Futbol Federasyonu'ndan hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Branislav Hancko ve Jan Pozor yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Peter Kralovic olacak.

        3

        TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

        Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele TV8 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        4

        MİLLİ MAÇ CANLI İZLE EKRANI

        Aşağıda yer alan link aracılığıyla milli maçı canlı ve şifresiz olarak takip edebilirsiniz.

        https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

        5

        20 MART TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

        08:30 Gel Konuşalım / Canlı

        12:15 Survivor All Star-Gönüllüler

        13:15 Survivor Panorama / Canlı

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

        20:00 Türkiye - Macaristan / Canlı

        22:15 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

        00:15 Survivor Ekstra / Canlı

        01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan / Yeni Bölüm

        02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

        6

        TV8 FREKANS BİLGİLERİ VE UYDU AYARLARI

        UYDU

        Türksat 4A Uydusu

        Frekans: 12356 MHz

        Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

        Symbol Rate: 7100 Ksym/s

        Fec: 2/3

        7

        UYDU

        Türksat 4A Uydusu

        Frekans: 12346 MHz

        Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

        Symbol Rate: 9600 Ksym/s

        Fec: 3/4

        8

        KABLO TV

        Kablo TV hizmeti verilen illerde S 34

        DIGITURK

        Kanal 28

        TELEDÜNYA

        HD: 29.KANAL

        SD: 907.KANAL

        D-SMART

        Kanal 28

        9
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli: Örgüt hemen karar almalı
        Bahçeli: Örgüt hemen karar almalı
        TCMB'den faiz kararı
        TCMB'den faiz kararı
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        VPN Kurtarıcı mı, tehdit mi?
        VPN Kurtarıcı mı, tehdit mi?
        20 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        20 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Bakan Fidan: Suriye içinde bütünlük sağlanacaktır
        Bakan Fidan: Suriye içinde bütünlük sağlanacaktır
        Yedi bölgede kariyer sezonu!
        Yedi bölgede kariyer sezonu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Talisca'da yoğun mesai!
        Talisca'da yoğun mesai!
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz