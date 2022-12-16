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Twitter, NYT, Washington Post muhabirleri dahil çok sayıda gazetecinin hesabını askıya aldı

Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından Twitter'da yeni bir dönem başlarken, aralarında New York Times, Washington Post ve CNN gibi kurumlarda çalışan çok sayıda gazetecinin hesabı askıya alındı

Twitter çok sayıda gazetecinin hesabını askıya aldı
Reuters

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın gazeteciler için getirdiği yeni kuralların ardından aralarında CNN, Washington Post, New York Times gibi kurumlarda çalışan çok sayıda gazetecinin hesabı askıya alındı.

MUSK'TAN AÇIKLAMA

Hesapların askıya alınmasıyla tweet'e yanıt veren Musk, kendisinin ifade özgürlüğüne destek verdiğini söyleyerek, kişisel bilgileri internet üzerinde ifşa ettikleri için (doxxing) hesaplarının askıya alındığını söyledi. Musk, "Herkes için geçerli olan "doxxing" kuralları gazeteciler için de geçerli" ifadelerini kullandı.

"BALTALAMAYA NİYETLİ"

Hesabı askıya alından Washington Post muhabiri Drew Harwell'in Musk hakkında kamuya açık, yasal olarak elde edilen verileri paylaştığı belirtildi. Washington Post'un Genel Yayın Yönetmeni Sally Buzbee konuya ilişkin, "Musk, ifade özgürlüğüne adanmış bu platformu baltalamaya niyetli" dedi.

New York Times muhabiri Ryan Mac, CNN muhabir Donie O'Sullivan, Mashable muhabiri Matt
Binder ve bağımsız gazeteci Aaron Rupar'ın hesapları da askıya alındı.

The New York Times sözcüsü, "New York Times'tan Ryan Mac dahil birçok gazetecinin hesabının askıya alınması şüpheli ve talihsiz. Ne NYT ne de Ryan bunun neden olduğu hakkında herhangi bir açıklama aldı. Umarız tüm gazetecilerin hesapları eski durumuna getirilir ve Twitter bu eylem için tatmin edici bir açıklama yapar" ifadelerini kullandı.


CNN ise hesapların askıya alınması "dürtüsel ve haksız" olarak değerlendirdi ve şaşırtıcı olmadığını ifade etti.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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