Twitter çok sayıda gazetecinin hesabını askıya aldı

Hesapların askıya alınmasıyla tweet'e yanıt veren Musk, kendisinin ifade özgürlüğüne destek verdiğini söyleyerek, kişisel bilgileri internet üzerinde ifşa ettikleri için (doxxing) hesaplarının askıya alındığını söyledi. Musk, "Herkes için geçerli olan "doxxing" kuralları gazeteciler için de geçerli" ifadelerini kullandı.

The New York Times sözcüsü, "New York Times'tan Ryan Mac dahil birçok gazetecinin hesabının askıya alınması şüpheli ve talihsiz. Ne NYT ne de Ryan bunun neden olduğu hakkında herhangi bir açıklama aldı. Umarız tüm gazetecilerin hesapları eski durumuna getirilir ve Twitter bu eylem için tatmin edici bir açıklama yapar" ifadelerini kullandı.



CNN ise hesapların askıya alınması "dürtüsel ve haksız" olarak değerlendirdi ve şaşırtıcı olmadığını ifade etti.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.