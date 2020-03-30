HABERTURK.COM

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun koronavirüs karantinasını hafife alan paylaşımları, ‘salgının yayılmasına yol açacak yanlış bilgileri yayabileceği’ gerekçesiyle Twitter tarafından kaldırıldı.

Bolsonaro’nun başkent Brasilia’da kalabalıklar arasına karıştığı, hidroklorürle salgına çözüm bulunabileceği gibi yanıltıcı bilgiler verdiği ve dahası karantinaya son vermesi için halkı cesaretlendirdiği bir videoyu da içeren iki paylaşım Twitter tarafından kaldırıldı.

Videolardan birinde, Bolsonaro'nun bir sokak satıcısını 'salgın nedeniyle ölmeyeceğine dair' ikna etmeye çalıştığı ve devamında karantinaya karşı çıkarak "İnsanlardan duyduğum şey çalışmak istedikleri" dediği iddia ediliyor.

Diğerinde ise Bolsonaro, hayati önemde olmayan işletmelerin kapatılması kararı alan ve toplu etkinlikleri yasaklayan valilileri eleştiriyor.

TWITTER TARAFINDAN SANSÜRLENEN İLK DEVLET BAŞKANI

Topluluk kurallarını kısa bir süre önce güncelleyen Twitter, bu sansür kararını, 'yerel ya da küresel sağlık otoritelerinin tavsiyelerine karşı koyan içeriklerin kaldırılması' kuralı doğrultusunda aldı. Bu kararla birlikte Bolsonaro, Twitter tarafından sansürlenen ilk devlet başkanı oldu.

Brezilyalı G1 portalına açıklamaya yapan Twitter, resmi kaynaklardan yapılan ve halk sağlığına aykırı olabilecek bilgiler içeren paylaşımların topluluk kurallarıyla bağdaşmadığını vurguladı. Bu tarz paylaşımların salgına karşı insanları daha büyük bir riske attığı belirtildi.

Bolsonaro birkaç gün önce gazetecilerin karşısına çıkarak Brezilyalıların 'asla bir hastalığa yakalanmayacağını', vücutlarında virüsün yayılmasını engelleyecek antikorların halihazırda bulunduğunu savunmuştu.

Hükümetin koronavirüs salgınına yaklaşımını protesto eden milyonlarca Brezilyalı özellikle Sao Paulo ve Rio de Janeiro'da ellerinde tencere ve tavalarla camlara çıkarak, Bolsonaro'nun istifasını istemişti. Protesto, Bolsonaro'ya karşı en büyük eylem olarak kayda geçti.

Brezilya'da salgın nedeniyle şimdiye kadar 136 kişi yaşamını yitirdi, virüsle enfekte olan kişi sayısı 4 bin 256'ya ulaştı.