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        Haberler Dünya Twitter'ın komşuları şikayetçi olmuştu: Parlak "X" logosu kaldırıldı

        Twitter genel merkezindeki dev, parlak "X" logosu, şikayetler üzerine kaldırıldı

        Geçtiğimiz günlerde Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ın logosunun ve isminin değişeceğini duyurmuş, şirketin yeni ismi 'X' olmuştu. Şirketin, San Francisco'daki merkez binasında logo değişimi yaşandı, ancak etrafta yaşayanların 'X' logosunun ışığından şikayetçi olmuştu. Şikayetlerin ardından X logosu kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 10:13
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        Twitter'ın San Francisco'daki genel merkez binasının üzerindeki dev, parlak X logosu bölge sakinlerinin şikayetiyle kaldırıldı.

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        Sosyal medya şirketi Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın genel merkezdeki Twitter'ın logosunu "X" ile değiştirmesinin yankıları sürüyor.

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        San Francisco şehri Yapı Denetim Dairesi, bölge sakinlerinden izinsiz yapılan logo değişikliğine dair 24 şikayet dilekçesi aldığını açıkladı.

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        Yetkililer, halkın, "X" logosunun güvenli olmadığı ve etrafa yaydığı ışık nedeniyle şikayet ettiğini kaydetti.

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        Twitter'ın genel merkezindeki logo değişikliğine dair şikayetler ve izin tartışmaları sürerken, klasik "kuş" logosu yerine konulan "X" işareti kaldırıldı.

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        San Francisco şehir yönetimi, daha önce de Twitter'a "verilen tabela iznini ihlal" gerekçesiyle soruşturma açmıştı.

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        MUSK TWITTER'IN LOGUSUNU DEĞİŞTİRDİ

        Twitter'ın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, sosyal medya platformunun klasik "kuş" logosunu "X" harfi ile değiştirmişti.

        Twitter hesabının açıklamasına "X.com" yazan Musk, "X.com" adresinin artık "twitter.com"a yönlendirdiğini açıklamıştı. ​​​​​​​

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        SpaceX ve Tesla'nın da sahibi Musk, Twitter'ı Ekim 2022'de satın almış ve o tarihten itibaren radikal değişikliklere gitmişti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #twitter
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