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Sosyal ağ Twitter, bir süredir test aşamasında olan sesli sohbet odaları özelliği Twitter Spaces’i resmi olarak hayata geçirdi. Bugün itibariyle 600 ve daha fazla takipçisi olan tüm hesaplara sohbet odaları oluşturma olanağı getirildi. Sesli sohbet uygulaması Clubhouse'a rakip olan Twitter, Spaces özelliği için bir kullanım rehberi de yayınlarken, ayrıca üzerinde çalışılan özellikleri de açıkladı.

Özellik hakkında açıklamalar yapan Twitter Kıdemli Ürün Yöneticisi Esther Crawford, şöyle konuştu:

“Twitter'da canlı sesli sohbetleri bir süredir test ediyoruz ve insanların sesini duymanın, Twitter’daki konuşmalara yeni bir yol yarattığını farkettik. Bunu kurduğumuzdan beri Sohbet Odası oluşturma imkanı milyonlarca insanın kullanımına açıldı ve geri bildirimlerinize göre iyileştirmeler yapmaya devam ettik. Bugün Twitter’da 600 ve daha fazla takipçisi olan tüm hesaplara Sohbet Odası oluşturma olanağını getiriyoruz. Sohbet Odası kurma olanağını herkese sunmadan önce daha fazla öğrenmeye, Sohbet Odası kullanımını kolaylaştırmaya ve insanların harika bir kitleyle keyif almasına odaklandık.”

GÜVENLİK KONTROLLERİ OLUŞTURULDU

Crawford, işin güvenlik tarafına da büyük önem verdiklerini kaydederken, insanların sohbet odalarına “hostluk” yaparken ve sohbet odalarına katılırken kendilerini güvende hissetmeleri için host ve konuşmacılar için güvenlik kontrolleri oluşturduklarını anlattı.

Crawford, “Örneğin, sunucu olarak, konuşamacıların sesini kapatabilir ve mikrofonlarını kaldırabilir veya Sohbet Odası’ndan tamamen kaldırabilirsiniz. Yakın zamanda, sunucuların aynı anda tüm konuşmacıları sessize alma imkanı ve daha kolay Sohbet Odası yönetimi için yeni bir yönetim sayfası ekledik. Herkes Sohbet Odasındaki diğer kişileri bildirebilir ve engelleyebilir veya Sohbet Odasını bildirebilir. Ayrıca, engellediğiniz kişiler yönettiğiniz yaptığınız bir Sohbet Odasına katılamazlar ve engellediğiniz biri katıldığınız bir Sohbet Odasında konuşuyorsa etiketler ve uyarılar görürsünüz” dedi.

SOHBET ODALARI NASIL ÇALIŞIYOR?

iOS ve Android için Twitter'da, takip ettiğiniz birisi Sohbet Odası başlattığında veya konuştuğunda, canlı olduğu sürece zaman çizelgenizin üst kısmında mor bir balon olarak görünüyor.

Bir Sohbet Odasına dinleyici olarak katıldığınızda, duyduklarınıza emojilerle tepki verebilir, sabitlenmiş Tweetlere göz atabilir, alt yazılarla birlikte takip edebilir, Sohbet Odasına Tweet veya DM gönderebilir veya konuşma talebinde bulunabilirsiniz.

Bir Sohbet Odasına konuşmacı olarak katıldığınızda, konuşmanın yanı sıra tweetleri Sohbet Odasına sabitleyebilir, söylediklerinizi herkesin takip edebilmesi için altyazıları açabilir ve takipçilerinizin katılabilmesi için Sohbet Odasına tweet atabilirsiniz. Bir Sohbet Odası oluşturduğunuzda, kontrol sizde - kimin konuştuğunu, konuları ve titreşimi kontrol edersiniz.

TWITTER SPACES’E GELECEK YENİ ÖZELLİKLER NELER?

Biletli Sohbet Odaları: Sunucular konuşma, bağlantı ve eğlence için Sohbet Odası yaratmak için zaman ve çaba harcıyor. Twitter, sunucuların parasal destek alarak yarattıkları deneyimler için ödüllendirilmeleri üzerinde çalışıyor ve dinleyicilere en çok önemsedikleri konuşmalara özel erişim sağlıyor. Host’lar bilet fiyatlarını ve kaç tane satılabileceğini belirleyebilecek. Sınırlı bir grup önümüzdeki aylarda Biletli Sohbet Odasına sunuculuk yapabilecek.

Hatırlatıcılar: Neyin ne zaman olduğunu takip etmeyi kolaylaştırmak için, önümüzdeki haftalarda çıkacak özellikle Sohbet Odaları için de hatırlatıcılar planlayıp ayarlayabileceksiniz. Bu şekilde, insanlar en sevdikleri şeyleri hiç kaçırmayacaklar.

Başkalarıyla birlikte sunuculuk yapma: Konuşmacıları, katılımcıları yönetmeye yardımcı olmak ve ayrılmanız gerekirse, sunucularınızdan birine sunuculuğu devretmek için diğer insanlarla birlikte sunuculuk yapma özelliği de gelecek.

Daha iyi erişilebilirlik: Canlı altyazılarda, duraklatılabilmeleri, özelleştirilebilmeleri ve daha doğru olabilmeleri için iyileştirmeler yapılıyor.