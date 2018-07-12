Twitter paylaşımlarında sizi rahatsız eden ya da artık görmekten sıkıldığınız etiketler varsa ayarlarınızda yapacağınız birkaç dakikalık bir işlem ile bu kelimeleri ya da etiketleri engelleyebilirsiniz. Hatta bu sessize alma işlemi ile Twitter tarafından size gönderilen e postalarda da bu kelimelerle ilgili içerikler kullanılmaz. Twitter’da kelimeleri sessize alma işlemini anlatacağımız bu yazımızda Birkaç hatırlatmada da bulunmak istiyoruz; kelimeleri sessize alırken bu alanın büyük ve küçük harfe duyarlı olmadığını bilmelisiniz. Sessize aldığınız kelime ister büyük ister küçük harfle yazılsız görmezsiniz.

Kelimeleri ve etiketleri sessize almak, yalnızca bildirimleriniz ve Anasayfa zaman akışınız için geçerlidir. Bu Tweetleri arama işlevinde görmeye devam edersiniz. Ayrıca bu kelimelerde noktalama işaretlerini de kullanabilirsiniz. Twitter’da bir kelimeyi sessiz aldığınızda bu kelime etiket olarak da size görünmez.

Son olarak sessize aldığınız kelimelerin listesini ayarlarınızda görüntüleyeceğinizi unutmayın. Ses açma işlemi de buradan yapılır. İşte Twitter’da kelimeleri sessize alma işlemi...

TWİTTER’DA KELİMELER, SESSİZE ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Twitter’da kelimeleri, kelime öbeklerini, kullanıcı adlarını, emojileri ve etiketleri sessize alabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyin;

- Twitter hesabınızdan ayarlar ve gizlilik öğesine tıklayın.

- Sırsasıyla sessize alınacak kelimeler- Ekle öğesine tıklayın.

- Sessize almak istediğiniz kelimeyi veya etiketi girin.

- Kelime veya kelime öbeğini Anasayfa zaman akışınızda sessize almak istiyorsanız, Anasayfa zaman akışı seçeneğini belirleyin.Kelime veya kelime öbeğini Bildirimlerinizde sessize almak istiyorsanız, Bildirimler seçeneğini belirleyin. Herhangi birinden veya Takip etmediğin kişilerden seçeneğini belirleyin.

-Süre seçeneğinden Ne kadar süreyle sessize alacağınızı belirleyin. ( Sonsuza Kadar, 24 saat sonra, 7 gün sonra veya 30 gün sonra seçenekleri bulunur) Ekle öğesine tıklayın.

TWİTTER MOBİLDE KELİMELERİ SESSİZE ALMA İŞLEMİ

- Telefonunuzdan Twitter’ı açın

- Sırasıyla bildirimler- Dişli- Sessize alınan kelimeler öğesine dokunun.

- Sessize almak istediğiniz kelimeyi veya etiketi yazın.

- Kelime veya kelime öbeğini Anasayfa zaman akışınızda sessize almak istiyorsanız, kutuyu işaretleyin. Kelime veya kelime öbeğini Bildirimlerinizde sessize almak istiyorsanız, kutuyu işaretleyin. Herhangi birinden ya da Takip etmediğin kişilerden seçeneklerinden birini belirleyin (yalnızca Bildirimler için).

- Süre seçeneğinden Ne kadar süreyle sessize alacağınızı belirleyin. ( Sonsuza Kadar, 24 saat sonra, 7 gün sonra veya 30 gün sonra seçenekleri bulunur) Ekle öğesine tıklayın.