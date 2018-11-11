Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında TY Elazığspor, sahasında Eskişehirspor’u 3-2 mağlup etti. Ligde düşme hattında olan iki takımın karşılaşmada, henüz 6. dakikada İbrahim Halil Öner'in kaydettiği golle öne geçen Eskişehirspor, 32. dakikada Elazığsporlu Ahmet Aras'ın attığı gole engel olamadı. Maçın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi.
İkinci yarıya hızlı başlayan taraf bu kez Elazığspor oldu. Mehmet Yiğit'in 47. dakikasında attığı golle 2-1 öne geçen kırmızı-beyazlı ekip, 55'te yine Ahmet Aras'ın ayağından bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı. Dakikalar 72'yi gösterdiğinde Eskişehirspor'da sahneye yeniden İbrahim Halil Öner çıktı. Öner attığı golle skoru 3-2'ye getirdi ve karşılaşmanın skorunu belirledi.
17. sırada bulunan Elazığspor bu sonuçla puanını 10'a yükseltti. 11 puanda kalan Eskişehirspor ise 16. sırada bulunuyor.
TY Elazığspor: 3 - Eskişehirspor: 2
Elazığspor: Soner Şahin, Adem Alkaşi, Emre Öztürk, Ali Fırat Okur, Mehmet Yiğit, Kadir Bekmezci, Bjarnason, Tatos (Diarra dk. 89), Serkan Kurtuluş (Eren dk. 72), Ahmet Aras, Lamine Diarra (Kadir Taşoğlu dk. 78)
Yedekler: Ahmet Doğan, Onur Alsu, Enes Batın Kaplan, Erhan Çinar
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Semih Güler, Tolga Yakut (Talha dk. 60), Alperen Kocabaş, Mehmet Fevzi Yıldırım, Furgan Polat (Kaan dk. 83), Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, İbrahim Halil Öner, Cemali Sertel, Fıratcan Üzüm (Bedirhan dk. 40)
Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, Furkan Balaban, İsmail Oykun, Metehan Altunbaş
MAÇTAN POZİSYONLAR:
İLK YARI:
6. dakikada, Mehmet orta sahada Kadir Bekmezci´den kaptığı topu ,İbrahim´e verdi.İbrahim´in ceza sahası yayı üzerinden vuruşu ağlara gitti.0-1
26. dakikada, Kadir Bekmezci´nin ceza sahası dışından sert şutu az farkla auta çıktı.
32. dakikada, Tatos´un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşa ceza sahası içinde Ahmet kafayı vurdu,meşin yuvarlak ağlara gitti.1-1
İKİNCİ YARI:
47. dakikada, Tatos´un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Mehmet ceza sahası içinde kafayı vurdu,meşin yuvarlak ağlara gitti.2-1.
55. dakikada, Adem´in sağ kanattan ortasına Ahmet kafayı vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti.3-1
63. dakikada, Kadir Bekmezci´nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Ekrem kornere çeldi.
72. dakikada, Mehmet Özcan´ın ceza sahası dışından çektiği şut defanstan sekerek İbrahim´in önünde kaldı.İbrahim plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.3-2
Mücadeleyi Tetiş Yapı Elazığspor, 3-2'lik skorla kazandı.
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