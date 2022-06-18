YEKNESAK NE DEMEK?

Yeknesak kelimesinin kökeni Farsçadır. Farsça dilinden Türkçeye geçmiş olan bir kelime çeşididir. TDK'ye göre yeknesak sözcüğü "tekdüze" anlamına gelmektedir. Tekdüze ise; değişmeyen veya aynı şekilde tekrar eden anlamına gelmektedir.

TEYZE NASIL YAZILIR?

Bu tarz isimlerde kan bağı ile akrabalık olup olmaması önemli değildir. Kişi adlarından sonra gelen akrabalık adlarının ilk harfi, kelime gerçek bir akrabayı ifade etmese de küçük harfle yazılmalıdır.