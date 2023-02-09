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Haberler Gündem TYT Matematik Konuları ve Soru Dağılımı: 2023 TYT Matematik Sınav Konuları Nelerdir?
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TYT matematik konuları ve soru dağılımı: 2023 TYT matematik sınav konuları nelerdir?

2023 yılında gerçekleşecek olan TYT matematik konuları belli oldu. Özellikle öğrenciler tarafından aranan TYT matematik konuları ve soru dağılımı ile ilgili detaylı bir araştırma yaptık. Temel yeterlilik testinde yer alan matematik soruları, hemen hemen her yıl aynı konular üzerinden ilerlese de konularda çıkan soru sayılarında değişim meydana gelmektedir.

TYT Matematik Konuları ve Soru Dağılımı: 2023 TYT Matematik Sınav Konuları Nelerdir?
HABERTURK.COM

TYT matematik soru dağılımı ve TYT matematik problemleri hakkında araştırma yapıyor ve bu yıl için güzel bir çalışma programı hazırlamak istiyorsanız içeriğimizin devamını inceleyebilirsiniz.

TYT MATEMATİK KONULARI

YKS, pek çok öğrencinin üniversite eğitimi için girmiş olduğu bir sınav türüdür. Bu sınav içerisinde Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) ve Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) yer almaktadır. Sınavın ilk oturumu olan TYT, 2 yıllık yüksekokul tercihi yapmak isteyenlerin, AYT ise 4 yıllık fakülte tercihi yapmak isteyenlerin önem verdiği sınav türleridir. Sayısal öğrencilerinin en merak ettiği konulardan biri ise 2023 yılında TYT matematik konularının hangileri olduğu yönündedir. Konulardan çıkacak soru sayısı da öğrenciler için önemli olan faktörler arasındadır çünkü hangi konudan ne kadar soru çıkacağını bilmek, emin adımlarla ilerlenecek bir çalışma prensibini beraberinde getirecektir.

2023 TYT matematik konuları şöyledir:

  • Temel Kavramlar
  • Sayı Basamakları
  • Bölme ve Bölünebilme
  • EBOB-EKOK
  • Rasyonel Sayılar
  • Mutlak Değer
  • Basit Eşitsizlikler
  • Köklü Sayılar
  • Üslü Sayılar
  • Çarpanlara Ayırma
  • Oran Orantı
  • Denklem Çözme
  • Problemler
  • Kümeler – Kartezyen Çarpım
  • Fonksiyonlar
  • Mantık
  • Polinomlar
  • Permütasyon ve Kombinasyon
  • Dereceden Denklemler
  • Olasılık
  • Veri – İstatistik

TYT matematikte yer alan “Problemler” konusu, kendi içinde bazı konu başlıklarına sahiptir. Detaylı bir konu olduğu için TYT sınavında önemi oldukça büyüktür çünkü soru sayısı olarak en yoğun çıkan konular arasındadır.

TYT Matematik Soru Dağılımı

Yıllara göre TYT matematik soru dağılımını incelemek için aşağıdaki tabloya göz atabilirsiniz.

Soru Dağılımı

2022

2021

2020

2019

2018

Temel Kavramlar

3

3

1

4

4

Sayı Basamakları

1

2

1

2

1

Bölünebilme Kuralları

1

1

1

1

0

EBOB-EKOK

0

0

0

0

0

Rasyonel Sayılar

2

0

3

1

0

Basit Eşitsizlikler

1

1

1

0

1

Mutlak Değer

1

1

1

1

1

Üslü Sayılar

1

1

1

1

0

Köklü Sayılar

1

1

1

1

1

Çarpanlara Ayırma

0

0

0

0

1

Oran-Orantı

1

1

1

0

0

Denklem Çözme

0

2

0

1

2

Problemler

13

11

13

12

11

Kümeler

1

1

1

1

2

Mantık

1

1

0

0

0

Fonksiyonlar

1

1

2

2

1

Polinomlar

0

1

0

0

1

Permütasyon-Kombinasyon

0

0

2

1

1

Olasılık

1

1

1

1

2

Veri-İstatistik

1

1

0

1

0

TYT’de Matematikten Kaç Soru Var?

TYT sınavının matematik bölümünde kaç soru olduğu öğrencilerin en merak ettiği konulardan biridir. TYT matematik testinde toplam 40 soru bulunmaktadır. Bu soru dağılımının büyük bir kısmı matematikten, 8-10 soru ise geometriden gelmektedir. 2023 yılında yapılacak olan TYT sınavında da yaklaşık olarak aynı oranda matematik ve geometri soruları çıkacaktır.

TYT matematik problemlerini en doğru şekilde çözmek ve hedefinize ulaşmak için iyi bir çalışma programı hazırlayabilir, bu program üzerinden çalışmalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca yukarıdaki tabloda yıllara göre soru dağılımlarını inceleyebilir, hangi konulara ağırlık vermeniz gerektiğini gözlemleyebilirsiniz. Bu sayede eksik konularınızı tamamlama şansı yakalayabilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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