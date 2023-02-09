TYT matematik soru dağılımı ve TYT matematik problemleri hakkında araştırma yapıyor ve bu yıl için güzel bir çalışma programı hazırlamak istiyorsanız içeriğimizin devamını inceleyebilirsiniz.
TYT MATEMATİK KONULARI
YKS, pek çok öğrencinin üniversite eğitimi için girmiş olduğu bir sınav türüdür. Bu sınav içerisinde Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) ve Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) yer almaktadır. Sınavın ilk oturumu olan TYT, 2 yıllık yüksekokul tercihi yapmak isteyenlerin, AYT ise 4 yıllık fakülte tercihi yapmak isteyenlerin önem verdiği sınav türleridir. Sayısal öğrencilerinin en merak ettiği konulardan biri ise 2023 yılında TYT matematik konularının hangileri olduğu yönündedir. Konulardan çıkacak soru sayısı da öğrenciler için önemli olan faktörler arasındadır çünkü hangi konudan ne kadar soru çıkacağını bilmek, emin adımlarla ilerlenecek bir çalışma prensibini beraberinde getirecektir.
2023 TYT matematik konuları şöyledir:
- Temel Kavramlar
- Sayı Basamakları
- Bölme ve Bölünebilme
- EBOB-EKOK
- Rasyonel Sayılar
- Mutlak Değer
- Basit Eşitsizlikler
- Köklü Sayılar
- Üslü Sayılar
- Çarpanlara Ayırma
- Oran Orantı
- Denklem Çözme
- Problemler
- Kümeler – Kartezyen Çarpım
- Fonksiyonlar
- Mantık
- Polinomlar
- Permütasyon ve Kombinasyon
- Dereceden Denklemler
- Olasılık
- Veri – İstatistik
TYT matematikte yer alan “Problemler” konusu, kendi içinde bazı konu başlıklarına sahiptir. Detaylı bir konu olduğu için TYT sınavında önemi oldukça büyüktür çünkü soru sayısı olarak en yoğun çıkan konular arasındadır.
TYT Matematik Soru Dağılımı
Yıllara göre TYT matematik soru dağılımını incelemek için aşağıdaki tabloya göz atabilirsiniz.
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TYT’de Matematikten Kaç Soru Var?
TYT sınavının matematik bölümünde kaç soru olduğu öğrencilerin en merak ettiği konulardan biridir. TYT matematik testinde toplam 40 soru bulunmaktadır. Bu soru dağılımının büyük bir kısmı matematikten, 8-10 soru ise geometriden gelmektedir. 2023 yılında yapılacak olan TYT sınavında da yaklaşık olarak aynı oranda matematik ve geometri soruları çıkacaktır.
TYT matematik problemlerini en doğru şekilde çözmek ve hedefinize ulaşmak için iyi bir çalışma programı hazırlayabilir, bu program üzerinden çalışmalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca yukarıdaki tabloda yıllara göre soru dağılımlarını inceleyebilir, hangi konulara ağırlık vermeniz gerektiğini gözlemleyebilirsiniz. Bu sayede eksik konularınızı tamamlama şansı yakalayabilirsiniz.
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